Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг скандального закона об образовании

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Страсбург, 11 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.

По словам украинского лидера, Киев намерен должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе речь идет о праве учиться на родном языке, но при этом изучая и украинский.

Напомним, ранее в Будапеште заявили о возможном пересмотре соглашения об ассоциации Украины с Европейском союзом в связи с новым законом об образовании, принятым киевскими властями.

Как отметил глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сиярто, новый закон в сфере образования грубо нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.