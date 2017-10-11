Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Украина
Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг скандального закона об образовании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг скандального закона об образовании

    14:27  11 Октября 2017
    91

    Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг скандального закона об образовании

    Страсбург, 11 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.

    По словам украинского лидера, Киев намерен должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе речь идет о праве учиться на родном языке, но при этом изучая и украинский.

    Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг скандального закона об образовании

    Напомним, ранее в Будапеште заявили о возможном пересмотре соглашения об ассоциации Украины с Европейском союзом в связи с новым законом об образовании, принятым киевскими властями.

    Как отметил глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сиярто, новый закон в сфере образования грубо нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 

    Автор: Дана Балан
    #евросоюз #украина #порошенко #ес #венгрия #образование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23524

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6091

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53441

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93543

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108595
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        873
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        1419
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        4150
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        25931