Лавров рассказал о реакции РФ на попытки политизировать ситуацию вокруг Сирии

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Сочи, 11 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет противодействовать попыткам ситуацию вокруг Сирии, и попыткам голословно обвинять правительство САР в инцидентах с применением химоружия, которые произошли на территории страны.

«Мы будем также твердо противодействовать попыткам политизировать химическое досье, попыткам голословно, без какого-либо профессионального разбирательства обвинять сирийское правительство в целом ряде инцидентов, которые произошли с применением отравляющих веществ на территории вашей страны», — подчеркнул глава российского дипведомства в ходе переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

По словам Лаврова, в рамках Совета по правам человека и в рамках Генассамблеи ООН не прекращаются попытки политизировать ситуацию вокруг урегулирования в Арабской республике.

«Мы будем по-прежнему этому твердо препятствовать», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, ранее Сергей Лавров провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, а также по вопросам функционирования зон деэскалации и борьбы с террористами.