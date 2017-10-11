Ирак: Багдад может выдать ордер на арест президента Курдистана Барзани

В Избранное

Багдад, 11 октября. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не исключает возможности выдачи ордера на арест главы Курдистана Масуда Барзани.

Аль-Абади заявил на заседании Совета национальной безопасности Ирака, что в стране создается список государственных служащих в регионе Курдистан, которые виновны в проведении референдума о независимости курдской автономии. Против них, отметил премьер-министр, будут приняты «законные меры» через федеральную прокуратуру.

Аль-Абади не исключил, что Багдад выдаст ордер на арест президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, а также подчеркнул, что курдские чиновники могут получить запрет на использование иракских аэропортом.

Ранее сообщалось, что на референдуме 25 сентября более 90 процентов населения курдской автономии проголосовало за отделение Курдистана от Ирака.