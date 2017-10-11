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Малый противолодочный корабль проекта 23420
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    Малый противолодочный корабль проекта 23420

    14:02  11 Октября 2017
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    Малый противолодочный корабль проекта 23420 — это российский проект малого ракетного корабля, который разработан АО «ЦМКБ «Алмаз». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Новый противолодочный корабль предназначен для ведения активных боевых действий против надводного, подводного и воздушного противника, а также для атаки береговых целей при помощи артиллерийского вооружения. Также корабль проекта 23420 может обеспечить охрану экономической зоны, государственной границы и пунктов базирования основных сил флота. Заметим, что корабли проекта 23420 могут строиться как для российского флота, так и для иностранных заказчиков.

    Предполагается, что малый противолодочный корабль проекта 23420 будет обладать водоизмещением на уровне 1300 тонн, его скорость составит 25-30 узлов, дальность плавания — до 2500 морских миль. Ожидается, что управлять кораблем будет экипаж из 60 человек. Автономность установлена на уровне 15 суток

    Несмотря на то что корабль будет обладать малыми размерами и водоизмещением, проект 23420 будет нести относительно мощный комплекс гидроакустических, радиоэлектронных и других средств, а также соответствующие виды вооружения. Так, например, ожидается, что судно будет оснащено боевой информационно-управляющей системой «Сигма-Э», которая будет контролировать работу всех прочих средств. Радиолокационная станция «Позитив-МЭ1.2» будет отвечать за обнаружение целей и выдачу целеуказания.

    Корабль проекта 23420 получит артиллерийское, стрелковое, артиллерийское и противолодочное вооружение различных типов, при помощи которого у него появится возможность противостоять подводным, надводным, береговым и воздушным целям. Более того, судно может быть оснащено беспилотным авиационным комплексом.

    По данным «ЦМКБ «Алмаз», артиллерия корабля представлена одной установкой АК-176МА с орудием калибра 76 мм и одной зенитной системой АК-306 калибра 30 мм. Также планируется, что судно будет обладать двумя крупнокалиберными пулеметами с боекомплектом две тысячи патронов.

    Малый противолодочный корабль проекта 23420

    Главные зенитные средства проекта 23420 — один комплекс 3М-47 «Гибка» и 20 переносных ЗРК типа «Игла» или «Игла-С». Такое вооружение позволяет бить по воздушным целям на высотах и дальности до нескольких километров. Кроме этого, артиллерийские системы будут производить уничтожение воздушных целей на меньших дистанциях.

    Помимо всего прочего, корабль будет оснащен противодиверсионными ручными гранатометами ДП-64. Общий боекомплект этого вооружения составляет 240 выстрелов. Орудия будут храниться в специальных укладках на корабле, не нуждаясь в каких-либо системах монтажа, обеспечивая стрельбу с рук.

    Несмотря на все вышесказанное, пока рано говорить о близких перспективах проекта 23420. Первые сведения о малом корабле ЦМКБ «Алмаз» были опубликованы лишь в прошлом году.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #армия
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