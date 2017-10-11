Госдума РФ приняла законопроект, отменяющий термин «жилье экономического класса»

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Москва, 11 октября. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит понятие «стандартное жилье», призванное заменить понятие «жилье экономического класса».

Документ предусматривает ряд требований, при которых жилье может считаться стандартным. В эти требования входят нормы к минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений граждан, качеству окружающей среды вокруг такого жилья, а также многое другое.

Требования к жилью «стандартного класса» будет определять уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Кроме того, документ определят порядок проведения аукционов в электронной форме.