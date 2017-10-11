«Мобильный крематорий»: в Сети высмеяли украинский бронетрактор «Тортилла»

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Киев, 11 октября. В украинской столице на на оборонно-промышленной выставке «Оружие и безопасность» состоялась презентация бронетрактора, разработанного фермером-изобретателем Борисом Ткачем. В Сети бронемашину окрестили «бетономешалкой», «землеройкой» и «мобильным крематорием».

Представленная на украинской выставке «Тортилла» изготовлена на основе советского гусеничного трактора Т-150 и металлической цистерны. Изобретатель сделал длиннее носовую часть бронетрактора с заостренным конусом, в связи с чем пользователи Сети назвали машину «землеройкой».

«Бетономешалка? Мобильный крематорий? Супер ракета? Стенобойка? Или все же троянский конь?» - предполагает Гарри Коровьев.

Пользователи Сети считают, что несмотря на многочисленные попытки, инженеры «Укроборонпрома» значительно отстают от коллег из других стран.

«Украинский ответ на российскую «Армату». Трепещите москали — перемога близка: «Тортилла» — прорыв в деле мирового танкостроения», — иронизирует Владик Седой.

«У меня сразу вопрос к главному конструктору этого агрегата. Не задумывался ли пан инженер, что будет с экипажем данного агрегата в степях Донбасса при 40 градусной жаре или при 20 градусах мороза?﻿» - спрашивает Геннадий С.

Тем не менее, пользователи с иронией отмечают находчивость фермера-изобретателя и предлагают свои варианты будущих изделий ОПК.

«А еще можно на мопед крышки от канализационных люков прицепить… А еще — поместить велосипед внутри ванны… А еще — установить пропеллер с теннисными ракетками, которые будут снаряды отбивать… А еще — выпускать бронежилеты из папье-маше… А еще — лепить пули из гуано», — предлагает Василий С.

А некоторые видят в украинском бронетракторе воплощение постапокалиптической техники.

«Декорации к фильму «Безумный Макс»?﻿ – замечает Ольга Ридал.