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Общество
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#Соцсети
«Мобильный крематорий»: в Сети высмеяли украинский бронетрактор «Тортилла»
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    «Мобильный крематорий»: в Сети высмеяли украинский бронетрактор «Тортилла»

    14:08  11 Октября 2017
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    «Мобильный крематорий»: в Сети высмеяли украинский бронетрактор «Тортилла»

    Киев, 11 октября. В украинской столице на на оборонно-промышленной выставке «Оружие и безопасность» состоялась презентация бронетрактора, разработанного фермером-изобретателем Борисом Ткачем. В Сети бронемашину окрестили «бетономешалкой», «землеройкой» и «мобильным крематорием».

    Представленная на украинской выставке «Тортилла» изготовлена на основе советского гусеничного трактора Т-150 и металлической цистерны. Изобретатель сделал длиннее носовую часть бронетрактора с заостренным конусом, в связи с чем пользователи Сети назвали машину «землеройкой».  

    «Бетономешалка? Мобильный крематорий? Супер ракета? Стенобойка? Или все же троянский конь?» - предполагает Гарри Коровьев.

    Пользователи Сети считают, что несмотря на многочисленные попытки, инженеры «Укроборонпрома» значительно отстают от коллег из других стран. 

    «Украинский ответ на российскую «Армату». Трепещите москали — перемога близка: «Тортилла»  — прорыв в деле мирового танкостроения», — иронизирует Владик Седой.

    «У меня сразу вопрос к главному конструктору этого агрегата. Не задумывался ли пан инженер, что будет с экипажем данного агрегата в степях Донбасса при 40 градусной жаре или при 20 градусах мороза?﻿» - спрашивает Геннадий С.

    «Мобильный крематорий»: в Сети высмеяли украинский бронетрактор «Тортилла»

    Тем не менее, пользователи с иронией отмечают находчивость фермера-изобретателя и предлагают свои варианты будущих изделий ОПК.

    «А еще можно на мопед крышки от канализационных люков прицепить… А еще — поместить велосипед внутри ванны… А еще — установить пропеллер с теннисными ракетками, которые будут снаряды отбивать… А еще — выпускать бронежилеты из папье-маше… А еще — лепить пули из гуано», — предлагает Василий С.

    А некоторые видят в украинском бронетракторе воплощение постапокалиптической техники.

    «Декорации к фильму «Безумный Макс»?﻿ – замечает Ольга Ридал.

    «Железный гроб на гусеницах. А там навигатор есть?!»- спрашивает Владимир Р.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #опк #выставка
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