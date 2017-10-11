Мы не продаем Крым: Порошенко в ПАСЕ ответил на заявления Земана

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Киев, 11 октября. Президент Украины Петр Порошенко опроверг все заявления о Крыме как о «завершенном деле», выступая на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле. Эта трибуна была создана не для призывов о умиротворенности, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не случится», — заявил украинский лидер.

Порошенко добавил, что трибуна ПАСЕ была создана для защиты принципов в случае необходимости. И эта необходимость наступила сегодня, подчеркнул президент Украины.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что считает возвращение Крыма России «завершенным делом». Киеву он предложил получить от РФ компенсацию за утрату полуострова, передает телеканал «112 Украина».

По словам чешского лидера, возможна компенсация не только в финансовой форме, но и нефтью или газом.