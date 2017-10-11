Никите Белых вызвали скорую помощь в суд

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Москва, 11 октября. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых понадобилась помощь медиков перед началом судебного заседания сегодня.

Его адвокат Андрей Грохотов сообщил, что по прибытии в суд Белых пожаловался на плохое самочувствие, и ему вызвали скорую помощь, информирует РИА Новости.

Сотрудники «скорой» констатировали у Белых резкое повышение давления. Политику оказали помощь и разрешили принять участие в заседании через час.

По последним данным, в 13 часов судебное заседание началось. На нем планируется продолжить допрос Никиты Белых, обвиняемого в коррупции.

Адвокат экс-губернатора Кировской области также сообщил, что в четверг его подзащитного должны перевести в больницу при СИЗО. Здоровье Никиты Белых, по словам Грохотова, резко ухудшилось в середине сентября.

Экс-губернатор Кировской области был арестован в июне 2016 года за принятие взяток в особо крупном размере.