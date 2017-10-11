Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Общество
Никите Белых вызвали скорую помощь в суд
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Никите Белых вызвали скорую помощь в суд

    13:52  11 Октября 2017
    89

    Никите Белых вызвали скорую помощь в суд

    Москва, 11 октября. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых понадобилась помощь медиков перед началом судебного заседания сегодня.

    Его адвокат Андрей Грохотов сообщил, что по прибытии в суд Белых пожаловался на плохое самочувствие, и ему вызвали скорую помощь, информирует РИА Новости.

    Сотрудники «скорой» констатировали у Белых резкое повышение давления. Политику оказали помощь и разрешили принять участие в заседании через час.

    По последним данным, в 13 часов судебное заседание началось. На нем планируется продолжить допрос Никиты Белых, обвиняемого в коррупции.

    Адвокат экс-губернатора Кировской области также сообщил, что в четверг его подзащитного должны перевести в больницу при СИЗО. Здоровье Никиты Белых, по словам Грохотова, резко ухудшилось в середине сентября.

    Экс-губернатор Кировской области был арестован в июне 2016 года за принятие взяток в особо крупном размере.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #суд #коррупция #никита белых
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23530

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6091

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53441

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93548

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108605
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        890
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        1447
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        4207
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        25988