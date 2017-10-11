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Политика
Белорусский политолог объяснил, почему в Европе поддержали идею «компенсации» за Крым
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    Белорусский политолог объяснил, почему в Европе поддержали идею «компенсации» за Крым

    15:18  11 Октября 2017
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    Политолог объяснил, почему Европа готова уступить Крым России за компенсацию

    Минск, 11 октября. Предложение президента Чехии Милоша Земана уступить Крым России в обмен на материальную компенсацию, несмотря на возмущение официального Киева, является «очень вменяемым» и «учитывает интересы Украины», по мнению белорусского политолога Александра Шпаковского.

    Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан объявил присоединение Крыма «завершенным делом» и предложил Киеву потребовать компенсацию с России в виде финансов, нефти или газа. В противном случае, по словам президента, упрямство Киева может довести дело до «войны в Европе». Официальный Киев с возмущением откликнулся на это предложение.

    Политолог объяснил, почему Европа готова уступить Крым России за компенсацию

    «Украинская сторона может сколько угодно возмущаться, но особого отторжения предложения Земана ни у кого не вызывают, — отмечает эксперт, который сейчас находится в Страсбурге и наблюдает за работой ПАСЕ. — Россия была одним из основных плательщиков Совета Европы, а в 2017 -ом году не внесла примерно 2/3 от своего обычного вклада и это действительно беспокоит еврочиновников. Сейчас, кстати, ведутся переговоры о формировании бюджета СЕ на последующие 2 года».

    По мнению Шпаковского, если Киев откажется от компенсации сейчас, дело это не поменяет. Очевидно, что Крым не вернется в состав Украины по доброй воле, а силой отнять его у России не получится.

    «Пройдет время, улягутся эмоции и все равно придется вернуться к обсуждению такого рода. И лучше взять компенсацию чем вообще ничего не получить, — уверен Шпаковский. — Главное, чтобы Киев к этому моменту не дошел до точки невозврата, когда любые уступки Украине в принципе будут неприемлемы».

    Политолог объяснил, почему Европа готова уступить Крым России за компенсацию

    Автор: Валентин Меликов
    #земан
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