Белорусский политолог объяснил, почему в Европе поддержали идею «компенсации» за Крым

В Избранное

Минск, 11 октября. Предложение президента Чехии Милоша Земана уступить Крым России в обмен на материальную компенсацию, несмотря на возмущение официального Киева, является «очень вменяемым» и «учитывает интересы Украины», по мнению белорусского политолога Александра Шпаковского.

Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан объявил присоединение Крыма «завершенным делом» и предложил Киеву потребовать компенсацию с России в виде финансов, нефти или газа. В противном случае, по словам президента, упрямство Киева может довести дело до «войны в Европе». Официальный Киев с возмущением откликнулся на это предложение.

«Украинская сторона может сколько угодно возмущаться, но особого отторжения предложения Земана ни у кого не вызывают, — отмечает эксперт, который сейчас находится в Страсбурге и наблюдает за работой ПАСЕ. — Россия была одним из основных плательщиков Совета Европы, а в 2017 -ом году не внесла примерно 2/3 от своего обычного вклада и это действительно беспокоит еврочиновников. Сейчас, кстати, ведутся переговоры о формировании бюджета СЕ на последующие 2 года».

По мнению Шпаковского, если Киев откажется от компенсации сейчас, дело это не поменяет. Очевидно, что Крым не вернется в состав Украины по доброй воле, а силой отнять его у России не получится.