Мадрид может ответить «ядерным вариантом» на кризис в Каталонии

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Мадрид, 11 октября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду предпринял первый шаг по направлению к так называемому «ядерному варианту» урегулирования кризиса с независимостью Каталонии — самому жесткому из рассматриваемых на сегодняшний день. «Ядерный вариант» заключается в использовании положений 155 статьи конституции Испании, которая позволяет центральному правительству отменить самоуправление в регионе, пишет Reuters.

Однако для этого необходимо, чтобы правительство Каталонии дало твердый ответ на вопрос о том, объявляют ли они о своей независимости, или нет.

«Кабинет министров пришел к решению официально потребовать от правительства Каталонии подтвердить — объявляют ли они независимость, или нет, — заявил Рахой в своем телеобращении к нации. — Ответ президента Каталонии определит будущие события».

Премьер-министр обещал, что несмотря на давление обстоятельств, будет действовать «осторожно и ответственно»

Напомним, вчера каталонский лидер Карлес Пучдемон в своей речи не стал объявлять о независимости Каталонии по итогам референдума — по словам Пучдемона, независимость будет объявлена, «но позже». Конституция Испании не содержит указаний относительно того, когда регион, решивший отделиться, должен объявить независимость — зато содержит статью 155, которая гласит, что «если автономное сообщество не выполняет своих обязанностей по конституции или действует во вред национальным интересам Испании, правительство имеет право силой принудить регион к выполнению своих обязательств для соблюдения интересов страны».