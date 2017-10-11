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Политика
Мадрид может ответить «ядерным вариантом» на кризис в Каталонии
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    Мадрид может ответить «ядерным вариантом» на кризис в Каталонии

    14:48  11 Октября 2017
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    Мадрид может ответить «ядерным вариантом» на кризис в Каталонии

    Мадрид, 11 октября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду предпринял первый шаг по направлению к так называемому «ядерному варианту» урегулирования кризиса с независимостью Каталонии  — самому жесткому из рассматриваемых на сегодняшний день. «Ядерный вариант» заключается в использовании положений 155 статьи конституции Испании, которая позволяет центральному правительству отменить самоуправление в регионе, пишет Reuters.

    Однако для этого необходимо, чтобы правительство Каталонии дало твердый ответ на вопрос о том, объявляют ли они о своей независимости, или нет.

    Мадрид может ответить «ядерным вариантом» на кризис в Каталонии

    «Кабинет министров пришел к решению официально потребовать от правительства Каталонии подтвердить — объявляют ли они независимость, или нет, — заявил Рахой в своем телеобращении к нации. — Ответ президента Каталонии определит будущие события».

    Премьер-министр обещал, что несмотря на давление обстоятельств, будет действовать «осторожно и ответственно»

    Напомним, вчера каталонский лидер Карлес Пучдемон в своей речи не стал объявлять о независимости Каталонии по итогам референдума — по словам Пучдемона, независимость будет объявлена, «но позже». Конституция Испании не содержит указаний относительно того, когда регион, решивший отделиться, должен объявить независимость — зато содержит статью 155, которая гласит, что «если автономное сообщество не выполняет своих обязанностей по конституции или действует во вред национальным интересам Испании, правительство имеет право силой принудить регион к выполнению своих обязательств для соблюдения интересов страны».

    Мадрид может ответить «ядерным вариантом» на кризис в Каталонии

    Автор: Валентин Меликов
    #рахой #пучдемон
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