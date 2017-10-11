Васильев пообещал отчитываться за «каждый рубль», выделенный Дагестану

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Москва, 11 октября. Государственная дума Российской Федерации в среду досрочно прекратила депутатские полномочия вице-спикера и председателя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Как передает издание «Свободная пресса», парламентскую фракцию «Единой России» возглавил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Непосредственно Васильев попросил депутатов увеличить финансовую поддержку Дагестана. Он также пообещал отчитываться за «каждый рубль», выделенный из федерального бюджета.

«Хочу сделать предложение об увеличении поддержки Дагестана и обещаю, если вы посчитаете нужным, готов с определенной регулярностью отчитываться в зале, в комитете, который я очень уважаю, о расходовании средств», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова.