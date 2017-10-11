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Испания потребовала от Каталонии прояснить ситуацию с провозглашением независимости
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    Испания потребовала от Каталонии прояснить ситуацию с провозглашением независимости

    13:51  11 Октября 2017  /обновлено: 13:51  11 Октября 2017
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    Испания потребовала от Каталонии прояснить ситуацию с провозглашением независимости

    Мадрид, 11 октября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны потребовало от властей Каталонии объяснить, провозгласили ли они независимость автономии.

    «Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам», — отметил он.

    Рахой добавил, что ответ женералитета определит решение, которое в ближайшие дни примет правительство.

    Мадрид намерен задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления в случае, если автономия высказалась за отделение от Испании.

    Напомним, ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что парламент региона должен приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с властями Испании.

    1 октября в Каталонии прошел несанкционированный Мадридом референдум. 90% голосов было отдано за отделение региона от Испании. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #каталония #испания
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