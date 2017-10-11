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ВКС РФ обеспечили поддержку САА при освобождении района Аль-Афри в Дейр эз-Зоре
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    ВКС РФ обеспечили поддержку САА при освобождении района Аль-Афри в Дейр эз-Зоре

    13:47  11 Октября 2017
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    ВКС РФ обеспечили поддержку САА при освобождении района Аль-Афри в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 11 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»1 большую часть района Аль-Афри.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что Сирийская арабская армия при авиационной поддержке со стороны ВКС РФ провела штурм укреплений террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Аль-Афри провинции Дейр эз-Зор.

    Отмечается, что в ходе операции уничтожено несколько десятков исламистов, включая одного из полевых командиров «Халифата». САА продвинулась за стратегический мост Аль-Сиясья, который боевики в течение нескольких лет пользовались для переброски подкреплений и боеприпасов.

    ВКС РФ обеспечили поддержку САА при освобождении района Аль-Афри в Дейр эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #саа #дейр эз-зор #аль-афри
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