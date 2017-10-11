ВКС РФ обеспечили поддержку САА при освобождении района Аль-Афри в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 11 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»1 большую часть района Аль-Афри.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что Сирийская арабская армия при авиационной поддержке со стороны ВКС РФ провела штурм укреплений террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Аль-Афри провинции Дейр эз-Зор.

Отмечается, что в ходе операции уничтожено несколько десятков исламистов, включая одного из полевых командиров «Халифата». САА продвинулась за стратегический мост Аль-Сиясья, который боевики в течение нескольких лет пользовались для переброски подкреплений и боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.