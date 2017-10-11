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Общество
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Экономика
Эмиссию и обращение криптовалют в России возьмет под контроль государство — Силуанов
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    Эмиссию и обращение криптовалют в России возьмет под контроль государство — Силуанов

    13:39  11 Октября 2017
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    Эмиссию и обращение криптовалют в России возьмет под контроль государство — Силуанов

    Москва, 11 октября. По словам министра финансов Антона Силуанова, на прошедшем 10 октября совещании у президента Путина было принято решение о том, что эмиссия и обращение криптовалют в России должны находиться под государственным контролем. 

    По словам Силуанова, в ходе совещания по криптовалютам президент Путин перечислил проблемы, связанные с использованием криптовалют в рамках российского права — в том числе «сложность соблюдения антиотмывочного законодательства и случаи, которые связаны со сложностью идентификации».

    «Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», — сообщил министр финансов.

    Эмиссию и обращение криптовалют в России возьмет под контроль государство — Силуанов

    Напомним, на сегодняшний день в мире существуют десятки криптовалют. Курс самой популярной из них, биткоина, подвержен сильным скачкам, однако растет со дня создания валюты и на сегодняшний день один биткоин стоит 4826 долларов США.

     

    Автор: Валентин Меликов
    #силуанов
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