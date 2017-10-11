Эмиссию и обращение криптовалют в России возьмет под контроль государство — Силуанов

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Москва, 11 октября. По словам министра финансов Антона Силуанова, на прошедшем 10 октября совещании у президента Путина было принято решение о том, что эмиссия и обращение криптовалют в России должны находиться под государственным контролем.

По словам Силуанова, в ходе совещания по криптовалютам президент Путин перечислил проблемы, связанные с использованием криптовалют в рамках российского права — в том числе «сложность соблюдения антиотмывочного законодательства и случаи, которые связаны со сложностью идентификации».

«Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», — сообщил министр финансов.

Напомним, на сегодняшний день в мире существуют десятки криптовалют. Курс самой популярной из них, биткоина, подвержен сильным скачкам, однако растет со дня создания валюты и на сегодняшний день один биткоин стоит 4826 долларов США.