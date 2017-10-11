«Неубиваемый» внедорожник Partisan One с гарантией на 100 лет представили в Германии

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Берлин, 11 октября. Немецкий производитель Partisan Motors собирается наладить выпуск «вечного» внедорожника, который гарантировано прослужит сто лет.

Производитель утверждает, что за это продолжительное время с моделью One ничего не случится, автомобильная новинка будет служить своему владельцу верой и правдой. Детальных технических характеристик нет, сообщает Motor1. Но уже известно, что длина авто составит 4,72 метра.

Дно транспортного средства могут сделать бронированным, это защитит пассажиров от взрывов гранат и мин. Кроме того, первые товарные модели получат 2,8-литровый турбодизель Fiat мощностью 150 лошадиных сил. Пока производитель умалчивает, сколько будет стоить «неубиваемый» Partisan One.

Любопытно, что в создании этого транспортного средства принял участие скандально известный конструктор Юрий Постников, который в сентябре 2017 года обвинил «Группу ГАЗ» в плагиате.