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Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Технологии
«Неубиваемый» внедорожник Partisan One с гарантией на 100 лет представили в Германии
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    «Неубиваемый» внедорожник Partisan One с гарантией на 100 лет представили в Германии

    13:42  11 Октября 2017
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    «Неубиваемый» внедорожник Partisan One с гарантией на 100 лет

    Берлин, 11 октября. Немецкий производитель Partisan Motors собирается наладить выпуск «вечного» внедорожника, который гарантировано прослужит сто лет.

    Производитель утверждает, что за это продолжительное время с моделью One ничего не случится, автомобильная новинка будет служить своему владельцу верой и правдой. Детальных технических характеристик нет, сообщает Motor1. Но уже известно, что длина авто составит 4,72 метра.

    Дно транспортного средства могут сделать бронированным, это защитит пассажиров от взрывов гранат и мин. Кроме того, первые товарные модели получат 2,8-литровый турбодизель Fiat мощностью 150 лошадиных сил. Пока производитель умалчивает, сколько будет стоить «неубиваемый» Partisan One.

    Любопытно, что в создании этого транспортного средства принял участие скандально известный конструктор Юрий Постников, который в сентябре 2017 года обвинил «Группу ГАЗ» в плагиате.

    Автор: Алексей Громов
    #технологии #авто #внедорожник
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