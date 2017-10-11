Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Политика
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин отметил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном

    14:00  11 Октября 2017
    68

    Путин отметил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном

    Сочи, 11 октября. Президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Узбекистаном, который произошел благодаря реализации договоренностей между странами.

    «Рад приветствовать Вас в Сочи хотел бы отметить, что с обеих сторон наши коллеги активно работают над реализацией тех договоренностей, которые состоялись в ходе Вашего визита в Россию», — заявил глава государства на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    Путин подчеркнул, что уже сейчас это дает заметные результаты. Если в прошлом году между Россией и Узбекистаном было зафиксировано снижение товарооборота, то в этом году только за первые восемь месяцев был плюс в 20%.

    По итогам 2017 года рост будет только увеличиваться, добавил президент. По его словам, больше всего прибавило сельское хозяйство.

    Путин также отметил хорошие перспективы в сфере промышленного производства. Глава государства призвал к расширению сотрудничества и по другим областям.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #россия #узбекистан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23528

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6091

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53441

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93546

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108601
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        878
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        1436
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        4193
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        25967