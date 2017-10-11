Путин отметил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном

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Сочи, 11 октября. Президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Узбекистаном, который произошел благодаря реализации договоренностей между странами.

«Рад приветствовать Вас в Сочи хотел бы отметить, что с обеих сторон наши коллеги активно работают над реализацией тех договоренностей, которые состоялись в ходе Вашего визита в Россию», — заявил глава государства на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Путин подчеркнул, что уже сейчас это дает заметные результаты. Если в прошлом году между Россией и Узбекистаном было зафиксировано снижение товарооборота, то в этом году только за первые восемь месяцев был плюс в 20%.

По итогам 2017 года рост будет только увеличиваться, добавил президент. По его словам, больше всего прибавило сельское хозяйство.

Путин также отметил хорошие перспективы в сфере промышленного производства. Глава государства призвал к расширению сотрудничества и по другим областям.