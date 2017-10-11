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Сочи, 11 октября. Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на заседании постоянной Сирийско-российской комиссии по торговому и научному сотрудничеству.

Глава МИД Сирийской арабской республики аль-Муаллем отметил, что данная встреча заложила крепкую основу для стратегического партнерства стран в экономической и торговой сфере. Российская сторона сейчас согласует с Дамаском программы по восстановлению Сирии.

Аль-Муаллем подчеркнул, что именно поддержка России приближает САР к окончательной победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и отметил, что сирийцы высоко ценят принципиальную позицию против исламистов, которую заняла российская сторона, а также поддержку РФ в борьбе против террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.