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Сирия высоко ценит поддержку РФ в борьбе с ИГИЛ — аль-Муаллем
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    Сирия высоко ценит поддержку РФ в борьбе с ИГИЛ — аль-Муаллем

    13:22  11 Октября 2017
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    Сирия высоко ценит поддержку РФ в борьбе с ИГИЛ — аль-Муаллем

    Сочи, 11 октября. Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на заседании постоянной Сирийско-российской комиссии по торговому и научному сотрудничеству.

    Глава МИД Сирийской арабской республики аль-Муаллем отметил, что данная встреча заложила крепкую основу для стратегического партнерства стран в экономической и торговой сфере. Российская сторона сейчас согласует с Дамаском программы по восстановлению Сирии.

    Аль-Муаллем подчеркнул, что именно поддержка России приближает САР к окончательной победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и отметил, что сирийцы высоко ценят принципиальную позицию против исламистов, которую заняла российская сторона, а также поддержку РФ в борьбе против террористических группировок.

    Сирия высоко ценит поддержку РФ в борьбе с ИГИЛ — аль-Муаллем

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сочи #дмитрий рогозин #валид аль-муаллем
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