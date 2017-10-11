В Ассоциации дипломатов прокомментировали возможные контрмеры МИД РФ на действия США

В Избранное

Москва, 11 октября. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал заявление дипломатического ведомства РФ относительно того, что Москва рассматривает разные варианты контрмер на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США.

Он назвал «необъяснимой страстью» американцев иметь такое огромное количество дипломатов при общем курсе на уменьшение объема контактов по многим сферам, передает RT.

Кроме того, он отметил, что вместо налаживания российско-американских отношений Вашингтон занимается вопросами вмешательства во внутренние дела РФ.

Однако, по мнению Бакланова, не стоит форсировать с контрмерами, но в то же время «не надо стесняться блокировать попытки американских дипломатов каким-либо образом влиять на политику РФ».

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона изучает варианты ответных ограничений на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в Вашингтоне и Сан-Франциско.