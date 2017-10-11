В Ассоциации дипломатов прокомментировали возможные контрмеры МИД РФ на действия США
Москва, 11 октября. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал заявление дипломатического ведомства РФ относительно того, что Москва рассматривает разные варианты контрмер на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США.
Он назвал «необъяснимой страстью» американцев иметь такое огромное количество дипломатов при общем курсе на уменьшение объема контактов по многим сферам, передает RT.
Кроме того, он отметил, что вместо налаживания российско-американских отношений Вашингтон занимается вопросами вмешательства во внутренние дела РФ.
Однако, по мнению Бакланова, не стоит форсировать с контрмерами, но в то же время «не надо стесняться блокировать попытки американских дипломатов каким-либо образом влиять на политику РФ».
Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона изучает варианты ответных ограничений на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в Вашингтоне и Сан-Франциско.