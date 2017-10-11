Чемпион СССР по футболу найден мертвым в Швеции

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Москва, 11 октября. Известный в прошлом футболист, экс-защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Сергей Пригода найден мертвым в своей квартире в Вёкше. Спортсмену было 59 лет.

О кончине Пригоды сообщило шведское издание SMP. Причина смерти футболиста не называется.

С 1976 по 1988 год Пригода выступал в составе «Торпедо». В составе сборной СССР сыграл 19 матчей. В Швеции футболист завершил свою профессиональную карьеру.

Напомним, в минувшую субботу в возрасте 49 лет скончался спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания.