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Общество
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Политика
Немецкие СМИ рассказали, почему российские С-400 покупают даже страны НАТО
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    Немецкие СМИ рассказали, почему российские С-400 покупают даже страны НАТО

    13:49  11 Октября 2017
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    Немецкие СМИ рассказали, почему российские С-400 покупают даже страны НАТО

    Москва, 11 октября. Автор издания Süddeutsche Zeitung рассказал, почему спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» так высок.

    Желающих стать обладателями С-400 так много, что даже руководство компании-производителя заявило, что «возможности производства не безграничны». По словам советника президента РФ Владимира Кожина, интерес к российским зенитно-ракетным системам проявляют в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в «некоторых других странах».

    Издание напоминает, что полгода назад была заключена сделка по продаже С-400 Китаю. Ранее С-400 закупила «вооружающаяся Индия». Буквально на прошлой неделе контакты подписаны с Саудовской Аравией и Турцией, входящей в блок НАТО. Автор статьи считает, что такой «акт политического неповиновения» со стороны Турции - демонстративный отказ от американской военной помощи, который, однако, не имел бы смысла без военных преимуществ российских систем ПВО.

    По мнению сотрудника берлинского фонда «Наука и политика», эксперта по вооружениям Вольфганга Рихтера, С-400 «является одним из лучших продуктов на международном рынке», и «они уж точно лучше американских систем Patriot, которые есть у Германии». Бывшему полковнику вторит и автор статьи, говоря о том, что «Триумф» способен поражать самые разные цели: истребители, высоколетящие разведывательные самолеты, такие как Awacs; баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны и даже бомбардировщики-невидимки.

    Автор отметил важность подобных сделок для России: они подтверждают ее репутацию как второго крупнейшего в мире экспортера вооружений. Кроме того, контракт с Турцией удовлетворяет стратегические амбиции Москвы, так как это первая поставка С-400 в страну НАТО. Напомним, США были недовольны решением Турции закупить российские системы С-400.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #нато #вооружения #с-400
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