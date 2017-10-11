Черная дыра от Дяди Сэма: американские базы в Сирии — помеха для России

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10 октября Минобороны России опубликовало заявление, которое не только классифицирует действия возглавляемой США международной коалиции как имитацию борьбы с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), но и прямо указывает на стремление Вашингтона всемерно осложнить Москве и Дамаску действия по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат.

Триггер

Собственно, такое положение дел на сирийском ТВД для тех, кто отслеживает ситуацию, давно не является секретом. Чем ближе в Сирии становится окончательная победа над ИГ1, тем активнее Вашингтон начинает противодействовать этой самой победе. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Штаты столь масштабно вложились в развязывание сирийской войны и свержение Башара Асада вовсе не для того, чтобы под занавес просто взять и молча удалиться за кулисы. Несмотря на то, что «устойчивость» правительства Асада за минувшие два года выросла в разы, сирийская партия для американцев далеко еще не закончена.

Полностью ее переиграть у США, конечно, уже не получится. Но вот подбросить пару-тройку проблем Москве, Дамаску и союзному с ними Тегерану — запросто. Для этого можно использовать самые разные инструменты, как то: давление на российские диппредставительства и притеснение российских СМИ, санкционная политика, односторонний пересмотр ранее достигнутых международных договоренностей (ядерная сделка США с Ираном), и т.д., и т.п.

Наконец, для противодействия Москве, Дамаску и Тегерану можно задействовать тех, с кем Штаты и компания официально борются, — джихадистов. Благо возможности для этого у Вашингтона вполне имеются.

Своеобразным триггером, запустившим механизм усиления конфронтации между двумя коалициями, стало деблокирование сирийцами при помощи российских ВКС 5 сентября Дейр-эз-Зора. После этого части сирийской правительственной армии приступили к форсированию Евфрата с целью установления контроля над расположенными неподалеку обширными нефтяными полями и уничтожения последнего крупного плацдарма ИГ в Сирии.

Судя по всему, Евфрат американцами рассматривался как своеобразная «красная линия», за которую формирования Асада, вопреки всему, решено было не пускать. Но ни Дамаск, ни Москва, чей военный контингент действовал в Сирии вполне легитимно, спрашивать у Вашингтона разрешения на переправу через Евфрат не собирались. За что, очевидно, и решено было в Вашингтоне сирийцев вместе с их российскими союзниками «наказать».

Ситуация обостряется

19 сентября, в 8:00, несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, отряды джихадистов и подконтрольных американцам сирийских «оппозиционеров», не желающих выполнять условия режима прекращения боевых действий, развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб».

В тот же день МО РФ обратило внимание на неожиданный подъем уровня воды в Евфрате, связав это с рукотворным сбросом на плотинах севернее по течению реки. Иными словами, ответственность за попытки срыва переправы частей правительственной армии через Евфрат была возложена Москвой на «оппозиционные формирования», подконтрольные международной коалиции во главе с США.

На следующий день начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской прямо объявил, что, по имеющимся у российской стороны данным, наступление боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора.

Далее МО РФ опубликовало данные аэрофотосъемки, подтверждающие факт свободного передвижения по занятым ИГ районам подконтрольных американцам «умеренных оппозиционеров» и нелегитимно находящихся на территории Сирии групп американских сил специального назначения. Выводы о причинах столь вольготных путешествий американцев и их прокси напрашивались сами собой…

24 сентября на передовом КП от попадания минометной мины погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов — старший группы российских военных советников в Сирии. Судя по реакции на это событие замглавы МИД России Сергея Рябкова, российское руководство посчитало своих американских «партнеров» ответственными за гибель генерал-лейтенанта ВС России.

Через два дня российские военные специалисты закончили монтаж 210-метрового малого автодорожного разборного моста через Евфрат. На его северный берег непрерывным потоком устремились войска сирийской правительственной армии. Это спровоцировало джихадистов на попытку контрудара 28 сентября в районе дороги Сухна–Дейр-эз-Зор. Среди атакующих было зафиксировано немалое количество боевиков, сумевших вместе с техникой перебраться в Сирию с территории Ирака…

Американское оружие у ИГ

Спустя некоторое время отряд боевиков ИГ выдвинулся из Эт-Танфа к Аль-Карьятейну и, с помощью членов местной ячейки джихадистов, смог захватить город. По мнению российских военных, полная внезапность нападения ИГ на Аль-Карьятейн могла быть объяснена только наличием у боевиков данных воздушной разведки. Последние могли быть получены только от представителей возглавляемой США международной коалиции.

Мало того, перемещение боевиков из-под Эт-Танфа могло быть осуществлено тоже исключительно с ведома американцев, т.к. небо над Эт-Танфом контролируется американской авиацией, а в районе этого города находится одна из военных баз, созданных на сирийской территории группами американских сил специального назначения.

6 октября закончилась зачистка Акербатского котла. В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков констатировал:

«Чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС России продвигаются на восток, уничтожая ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в ее тылу американской военной базы в н.п. Эт-Танф. Незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось «необходимостью проведения операций против ИГ». Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГ».

Помимо этого, Конашенков обвинил американских спецназовцев в том, что они используют сирийских детей и женщин из лагеря беженцев Рукбан в качестве живого щита.

9 октября начальник главного оперативного управления правительственной армии Сирии генерал Али Аль-Али сообщил: «Мы знаем, что за период с 5 июня по 15 сентября этого года США поставили террористам в Сирию 1421 грузовик с военным обмундированием и вооружениями. Это оружие предназначалось якобы для борьбы с террористами, но в конечном итоге попало в руки боевиков ИГ и «Ан-Нусры» [террористическая организация, запрещенная в РФ], — заявил генерал.

Эт-Танф и не только

10 октября, на фоне продолжающихся напряженных боев с джихадистами, МО РФ обвинило США в том, что американцы способствуют переброске новых формирований джихадистов из Ирака в Сирию:

«В сентябре, с началом операции сирийских войск при поддержке ВКС России по освобождению от ИГ провинции Дейр-эз-Зор, международная коалиция во главе с США резко, до нескольких раз в сутки, снизила интенсивность ударов по ИГ в Ираке, нанеся почти в пять раз меньше ударов, чем по Сирии. Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГ к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата».

Завершил свое выступление генерал-майор Конашенков по-военному прямо и четко:

«Сегодня уже мало у кого, включая американскую сторону, вызывает сомнение способность сирийской армии при поддержке российских ВКС уничтожить ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Поэтому действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от р. Евфрат?»

К вечеру вторника МО РФ именовало контролируемый американцами Эт-Танф уже не иначе как 100-километровой «черной дырой» на сирийской границе.

Наконец, сегодня, 11 октября, Конашенков обнародовал новый факт, свидетельствующий о содействии террористам со стороны Штатов:

«Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГ, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск–Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остается без ответа…»

Итак, намерения США сомнений не вызывают. Война в Сирии должна продолжаться как можно дольше, а плацдарм к северу от Евфрата должен находиться под контролем кого угодно, но не законного сирийского правительства.

Как Москва и Дамаск могут противодействовать этим установкам, вопрос непростой. Главным камнем преткновения становятся американские военные базы в Сирии. В первую очередь — уже известный нам Эт-Танф.

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Когда в мае и июне войска Асада пытались продвинуться в направлении Эт-Танфа, авиация возглавляемой США международной коалиции подвергла их бомбежке. В конце июня МО РФ сообщило, что действия коалиции ограничиваются строго согласованными зонами в районе Эт-Танфа и восточнее реки Евфрат.

Таким образом, летом текущего года, т.е. до деблокирования Дейр-эз-Зора, американцы в Эт-Танфе не особо мешались. Тем более что представители США сообщали о принципиальной готовности вывести своих спецназовцев из Эт-Танфа. Но деблокирование Дейр-эз-Зора и выход сирийцев на северный берег Евфрата резко изменили позицию американцев. Что, в свою очередь, изменило и отношение Москвы к проблематике американских баз в Сирии.

Нужны действенные меры

Разбросанные по сирийской территории американские военные базы не только ограничивают зону действий российских ВКС и сирийских ВВС (тем самым предоставляя убежище для джихадистов и американских прокси, зачастую тоже оказывающихся джихадистами), но и создают не контролируемые Дамаском «окна» и «коридоры» на сирийской границе.

«Окна» и «коридоры», через которые джихадисты легко мигрируют из Ирака в Сирию. «Окна» и «коридоры», через которые Вашингтон может доставлять своей сирийской креатуре вооружение, боеприпасы и военную технику. У кого в итоге это все оказывается, на пальцах объяснил сирийский генерал Аль-Али.

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В новых реалиях Москва стремится к «выдавливанию» американцев с сирийского ТВД. На первых порах — формируя для этого соответствующую идеологическую базу. Именно этим можно объяснить участившуюся критику российского МО в адрес американских «партнеров». По той же причине именно в октябре, а не раньше, прозвучало заявление Али Аль-Али.

Проблема в том, что влияние всех этих «срывов покровов» на американскую политику минимально. А значит, может являться отправной точкой, но не реальным инструментом для прекращения американского военного присутствия в Сирии.

Турецкий журналист Хусейн Водиналы в своей заметке «США объявили России войну!», посвященной сирийским событиям, указал, что прямое столкновение американских и российских военных — лишь вопрос времени. Честно говоря, очень хочется верить, что до этого дело все же не дойдет.

Тем более что и американцы, и российская сторона, во избежание резкой эскалации конфронтации, чреватой непредсказуемыми последствиями, прямого военного столкновения все же стараются всячески избегать. Что, впрочем, не мешает Вашингтону действовать в Сирии против Москвы и Дамаска с помощью своих прокси. Догадываются ли американцы, что в эту игру могут играть не только США?..

Так или иначе, при сохранении текущей американской модели действий от России следует ожидать действенных мер по нейтрализации американских баз на сирийской территории. В противном случае, добивание боевиков ИГ в Сирийской Арабской Республике может затянуться.

1 Организация запрещена на территории РФ.