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Сирия в мемуарах Картера: зачем вообще США вмешались в сирийский конфликт
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    Сирия в мемуарах Картера: зачем вообще США вмешались в сирийский конфликт

    15:09  11 Октября 2017
    1914

    Сирия в мемуарах Картера: зачем вообще США вмешались в сирийский конфликт?

    Бывший министр обороны США Эштон Картер опубликовал свои мемуары, в которых говорит, что нынешняя ситуация в Сирии — результат его назначения на должности главы американского военного ведомства в феврале 2015-го года.

    Экс-министр называет причиной возникновения «Исламского государства» (запрещено в РФ) вывод американских войск из Ирака. Но даже после создания «псевдо-Халифата», Картер в течение двух лет был вынужден уговаривать премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади принять большее количество американских солдат. Еще меньше американского вмешательства хотели в Сирии. Как пишет экс-министр в своих мемуарах, изначально Соединенные Штаты хотели рекрутировать отдельных боевиков исключительно для борьбы с ИГ1 (запрещено в РФ), не вовлекая их в гражданскую войну законного правительства с группировками вооруженной оппозиции. Однако Картер изменил план.

    «Почти все реальные боевики уже были частью созданных ad hoc (специально) группировок, и все они хотели воевать против Асада, а также против «Исламского государства» (запрещено в РФ)», — пишет Картер в своих мемуарах.

    Вашингтон, по словам экс-министра, согласился на этот вариант.

    Сирия в мемуарах Картера: зачем вообще США вмешались в сирийский конфликт?

    Именно такое вмешательство Соединенных Штатов в гражданскую войну в Сирии и способствовало включению России в конфликт.

    «С самого начала Россия пыталась ассоциировать нас и проводившуюся против «Исламского государства» (запрещено в РФ) кампанию с тем, что она сама делала в Сирии — Москва постоянно говорила всему миру о своем желании координировать с нами свои усилия и сотрудничать с нами, а также просила делиться данными о целях и разведывательной информацией».

    Но США отказалась от этого, благодаря именно Эштону Картеру, который выступил против. В своих мемуарах он называет три причины. Во-первых, из-за возможного ослабления премьер-министра Ирака Абади, так как Россия является союзником Ирана. Во-вторых, потому что это могло связать США с якобы «бесчеловечной» российской военной операции. В-третьих, «незаслуженная» лидерская роль России на Ближнем Востоке.

    Но не только с Россией у Соединенных Штатов не были определены общие интересы в Сирии. Основным союзником США стали, по большому счету, только курды. Однако причины желания курдов вовлечения США был продиктован больше не стремлением борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), а перспективой создания суверенного курдского государства.

    Сирия в мемуарах Картера: зачем вообще США вмешались в сирийский конфликт?

    Автор Bloomberg Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky) в своем материале про мемуары Эштона Картера пришел к выводу, что политика США на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии работала только на то, чтобы дестабилизировать ситуацию:

    «Вовлеченность Соединенных Штатов лишь возросла после ухода администрации Обамы, а политическая стабильность в Сирии и в Ираке стала еще более труднодостижимой на фоне попыток наций Ближнего востока и вооруженных группировок привыкнуть к треугольнику влиятельных политических брокеров в составе Соединенных Штатов, России и Турции. Картер может с гордостью говорить о том, что он внес свою лепту в создание этой новой и неустойчивой конфигурации».

    Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что мемуары Эштона Картера — это, в первую очередь, мемуары военного человека:

    «В них он бы хотел показать себя с самой лучшей стороны, ну, и, в какой-то степени, как бы раскрыть некие тайны. Соединенные Штаты всегда хотели, хотят и будут хотеть контролировать Ближний Восток. Для этого они создают процесс дестабилизации, так скажем, управляемый хаос для того, чтобы в этом хаосе, в этой «мутной воде» ловить свою «рыбку»: нефть, газ, и, конечно же, чтобы создавать вооруженные столкновения арабов против арабов, тем самым, дирижируя всем Ближним Востоком. Это они и продолжают делать. В Сирии им просто не удалось».

    Сирия в мемуарах Картера: зачем вообще США вмешались в сирийский конфликт?

    Эксперт объяснил это сменой администраций президентов США:

    «И до сих пор внешняя политика Вашингтона очень невнятная по Ближнему Востоку. Сейчас 45-й президент Дональд Трамп ее ведет как коммерсант, и, в общем-то, занимается ведением сделок и созданием условий для них. Это дестабилизирует ситуацию в принципе».

    По мнению нашего собеседника, военные, в данном случае, — это некий инструмент:

    «Спецслужбы США создавали ИГИЛ1 (запрещено в РФ), но ИГИЛ (запрещено в РФ) вышел из-под контроля. И это все привело к тому, к чему привело. Раскрывая некие моменты дестабилизации, Эштон Картер показывает некое истинное положение дел, но при этом, в принципе, старается очернить Россию и обелить Соединенные Штаты».

    Сирия в мемуарах Картера: зачем вообще США вмешались в сирийский конфликт?

    Эксперт считает, что Вашингтон не может смириться с тем, что Сирия оказывается вне сферы влияния Америки:

    «США хотят влиять на ситуацию в Сирии: и на завершающем этапе борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ), и на послевоенный период. Если будет восстановление, они бы хотели влиять и на этот процесс, создавая дестабилизацию, сложности для России и правительства Башара Асада, при том, что Россия сохранила суверенитет страны и не дала втоптать ее в Средневековье, как это американцы сделали с Ливией и с Ираком».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #обама #игил #эштон картер #ближний восток
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