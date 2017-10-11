Прилепин ответил на сообщения украинских СМИ об «изгнании» из Донецка

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Донецк, 11 октября. Писатель и советник главы Донецкой народной республики Захар Прилепин ответил украинским СМИ, распространяющим фейки о нем.

«Что мне нравится в украинских СМИ — так эта их показательная, последовательная, честная шизофрения, — написал Прилепин на своей странице в Facebook. — Они не уважают себя, не уважают своих читателей, и даже не собираются этого скрывать».

В качестве примера писатель привел недостоверные новости из украинских СМИ, которые распространили десятки информационных агентств.

​«Выгнанный из Донецка литературный «боевик» и по совместительству советник главаря «ДНР» Захар Прилепин заявил, что знает людей, которые ликвидировали комбатов террористов Арсения Павлова и Михаила Толстых», — цитирует он вбросы украинских журналистов.

Писатель обращает внимание на откровенные парадоксы в их текстах. Так, численность батальона или «банды» Прилепина в ДНР то сокращается до 60 человек, то резко возрастает до 200 бойцов.

Также, по данным украинских СМИ, Прилепина выгнали из ДНР. Писатель обращает внимание, что в этом же материале они используют его заявление из интервью, которое было взято на передовой в Донецкой народной республике. В следующей новости «выгнанный» из республики Прилепин уже фотографируется с главой ДНР в Донецке.

«А что? Гений — парадоксов друг», — заключает Прилепин.

«В зазеркалье все можно», — отмечает он, говоря о работе украинских СМИ.

Ранее Прилепин заявил, что знает поименно убийц комбатов ДНР Гиви и Моторолы.