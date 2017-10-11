У главы Каталонии нет ресурсов, чтобы противостоять Мадриду и Брюсселю — эксперт

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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости автономного сообщества. Документ не вступил в законную силу, а его правомочность остается под большим вопросом: согласно Конституции Испании, регионы не обладают правом отделения. Впрочем, несмотря на декларацию о независимости, риторика Пучдемона смягчилась.

«Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога. Нам нужно начать диалог», — сказал председатель правительства.

Пучдемон также подчеркнул, что каталонским властям сейчас нужно разрядить обстановку. Вероятно, именно поэтому власти откладывали официальное выступление главы правительства, посвященное результатам плебисцита. Итоги всенародного голосования стали известны 6 октября, но Пучдемон выступил перед парламентом лишь 10 октября, то есть на день позже первоначально запланированной даты.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразила мнение, что Карлес Пучдемон никогда не был готов к прямому провозглашению независимости Каталонии.

«Он чувствует, что его положение, как и положение коалиции, которую возглавляет Пучдемон, крайне неустойчиво. Он сталкивается с сильнейшим противодействием со стороны испанских властей и со значительным неодобрением со стороны Евросоюза», — говорит Черкасова.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович сказал, что референдум — это внутреннее дело Испании, но подчеркнул, что Каталония должна уважать испанское законодательство. Кроме того, дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что Каталония не сможет автоматически остаться в ЕС в случае сецессии.

Екатерина Черкасова говорит, что у главы правительства Каталонии нет ресурсов, чтобы противостоять Мадриду и Брюсселю.

«Несмотря на слова Пучдемона о том, что он имеет право и возможность провозгласить независимость, тем не менее, он просит парламент отложить официальное провозглашение и провести для начала переговоры с Мадридом», — продолжает она.

Эксперт указывает, что Мадриду стоило бы согласиться на переговоры. Но при этом Черкасова подчеркнула, что правительство Испании будет стараться действовать в рамках правового поля. По ее словам, есть вероятность, что Мадрид введет в действие 155-ю статью Конституции и объявит в Каталонии чрезвычайное положение. Она напомнила, что председатель правительства Испании Мариано Рахой сегодня провел консультации с представителями крупнейших партий в Конгрессе. Партия «Граждане» и «Испанская социалистическая партия» поддержали идею применить данную норму Конституции.

«Я думаю, что теперь будет принято именно такое решение. Если события будут развиваться таким образом, центральное правительство предложит Пучдемону прекратить свои действия по выводу Каталонии из состава Испании и соблюдать Конституцию. Если он откажется, Испания в течение 2-3 дней может распустить правительство автономного сообщества и ввести чрезвычайное положение».

Резюмируя, Екатерина Черкасова добавила, что в текущих условиях это наиболее вероятный сценарий.