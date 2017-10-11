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Экономика
ФАС выявило картельный сговор на торгах в Лобне
Экономика
ФАС выявило картельный сговор на торгах в Лобне
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    ФАС выявило картельный сговор на торгах в Лобне

    13:11  11 Октября 2017
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    ФАС выявило картельный сговор на торгах в Лобне

    Москва, 11 октября. Антимонопольная служба Подмосковья разоблачила картельный сговор на торгах по поставке и установке технологического оборудования и мебели в Лобне.

    Торги проводились администрацией города. В антиконкурентном соглашении заподозрили компании «Технострой» и «Бизнескооперация», которым удалось помешать снижению максимальных цен контрактов. Разница с начальной стоимостью составила лишь 0,5% и 1%, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Московское областное УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

    Напомним, право на конкуренцию защищается федеральным законом. За его нарушение предусмотрены наказания в виде штрафов, а также в виде лишения свободы сроком до 3 лет в случае нанесения особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #подмосковье #фас #картельный сговор
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