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Идлиб: сирийский отряд уничтожил конвой «Джебхат ан-Нусры» на границе провинции
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    Идлиб: сирийский отряд уничтожил конвой «Джебхат ан-Нусры» на границе провинции

    13:03  11 Октября 2017
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    Идлиб: сирийский отряд уничтожил конвой «Джебхат ан-Нусры» на границе провинции

    Идлиб, 11 октября. Ночной рейд позволил сирийцам уничтожить артиллерийские установки группировки «Джебхат ан-Нусра»1 на границе Идлиба и Хамы.

    Военные источники в Сирии сообщили, что после неудачного наступления на населенный пункт Абу Дали на севере провинции Хама боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) попытались перебросить к поселению дополнительные силы.

    Разведка указала, что колонна экстремистов движется со стороны провинции Идлиб. В составе каравана находились артиллерийские орудия, которые «Ан-Нусра» планировала установить около деревни. Во время ночного диверсионного нападения проправительственные силы уничтожили прицельным огнем всю артиллерию противника. В ходе столкновения ликвидирован один из лидеров «Ан-Нусры» Абу Умар Сари.

    Ранее сообщалось, что данный отряд в начале прошлого года отказался от оппозиционных идей и перешел на сторону САА, осознавая, чем может закончиться для Сирии гражданская война.

    Идлиб: сирийский отряд уничтожил конвой «Джебхат ан-Нусры» на границе провинции

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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