Идлиб: сирийский отряд уничтожил конвой «Джебхат ан-Нусры» на границе провинции

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Идлиб, 11 октября. Ночной рейд позволил сирийцам уничтожить артиллерийские установки группировки «Джебхат ан-Нусра»1 на границе Идлиба и Хамы.

Военные источники в Сирии сообщили, что после неудачного наступления на населенный пункт Абу Дали на севере провинции Хама боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) попытались перебросить к поселению дополнительные силы.

Разведка указала, что колонна экстремистов движется со стороны провинции Идлиб. В составе каравана находились артиллерийские орудия, которые «Ан-Нусра» планировала установить около деревни. Во время ночного диверсионного нападения проправительственные силы уничтожили прицельным огнем всю артиллерию противника. В ходе столкновения ликвидирован один из лидеров «Ан-Нусры» Абу Умар Сари.

Ранее сообщалось, что данный отряд в начале прошлого года отказался от оппозиционных идей и перешел на сторону САА, осознавая, чем может закончиться для Сирии гражданская война.

1 Организация запрещена на территории РФ.