Американский военный вертолет загорелся во время посадки в Японии

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Токио, 11 октября. Военный вертолет США CH-53 Stallion загорелся сразу же после посадки на северной части южного японского острова Окинава. Информации о пострадавших не поступало.

Инцидент произошел 11 октября в районе деревни Кунигами, сообщает телеканал NHK. Вертолет загорелся неподалеку от так называемого северного тренировочного полигона, который используется американскими военными. К счастью, экипаж успел покинуть вертолет.

В данный момент Минобороны Японии устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, что на японском острове Окинава размещена большая часть военных объектов Японии, в том числе крупнейшая расположенная за границами США военная база Кадена. Присутствие американских сил вызывает большое недовольство у местных жителей.