Гнойный идет к «Успеху»: рэпера пригласили стать членом жюри на шоу поп-исполнителей

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Москва, 11 октября. Рэпера Гнойного пригласили стать членом жюри на шоу «Успех», в котором будут соревноваться поп-исполнители.

Регулярно осуждающий поп-музыку рэпер станет участником шоу, в котором это направление будет доминирующим. Гнойного пригласили стать участником жюри шоу «Успех» на телеканале СТС. Ведущей программы станет певица Вера Брежнева.

Гнойный отметил, что в современном мире для того, чтобы стать знаменитым, достаточно быть талантливым и иметь Интернет под рукой. Он также добавил, что продюсеры, которые обычно раскручивают поп-исполнителей и не только, используют устаревшие методы продвижения, передает «Ньюинформ».

«У них больше нет монополии на информационное пространство, — цитирует Гнойного «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — Нельзя заплатить кучу денег и просто ждать результатов. Сейчас все работает по другим законом. Прошло время королей эстрады. Теперь мы главные».

В начале октября Вячеслав Машнов, прославившийся как Гнойный, был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».