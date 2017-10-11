Изображение нового седана Volkswagen Polo 2018 появилось в Сети

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Берлин, 11 октября. В Сети опубликовали первое официальное фото нового поколения седана Volkswagen Polo. Снимок модели Virtus, разработанной для бразильского авторынка, опубликовал на своей странице в Instagram Фернандо Калмон, редактор местного автомобильного издания.

Журналист сообщил, что новая модель Volkswagen будет представлена в январе 2018 года. Изначально ожидалось, что новинка поступит в продажу в сентябре 2017 года. Данных о выходе авто на российский авторынок пока нет.

По предварительной информации, новый Volkswagen получит 1,6-литровый двигатель с отдачей в 120 лошадиных сил и литровым турбомотором, мощность которого составляет 128 «лошадок».

В основу седана положен хэтчбек Volkswagen Polo шестого поколения, который дебютировал на автомобильном салоне во Франкфурте. Ожидается, что модель Virtus получит усовершенствованную мультимедийную систему, а также виртуальную приборную модель.