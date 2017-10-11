Путин поцеловал подаренного ему президентом Туркмении щенка по кличке Верный

В Избранное

Сочи, 11 октября. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину щенка алабая, поздравив его с прошедшим днем рождения. Он достал щенка из переноски, а затем передал его президенту РФ.

«У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай, — сказал туркменский лидер. — И я сегодня привез с собой этого маленького алабая».

Бердымухамедов отметил, что щенку дали кличку Верный.

Обрадовавшись подарку, Путин взял щенка на руки, погладил его и даже поцеловал в лоб.

Президент Туркмении также пожелал президенту РФ крепкого здоровья, успехов и всех наилучших благ.

Напомним, 3 октября во время своего визита в Ашхабад Владимир Путин заверил, что объем товарооборота между Россией и Туркменией восстановится в ближайшее время.

В 2012 году губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ подарил Путину щенка породы акита-ину, известной по фильму «Хатико».