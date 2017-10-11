Украинский политолог пошутил о «заговоре» против США с участием сборной Гондураса

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Вашингтон, 11 октября. Сборная США в заключительном матче квалификации на чемпионат мира-2018 уступила на выезде Тринидаду и Тобаго (1:2). Американские футболисты в итоге заняли 5-е место в группе и не смогли выйти даже в «стыки». Ранее потеряла шансы попасть на ЧМ-2018 сборная Украины.

По словам украинского политолога Сергея Запорожского, «развязка в зоне КОНКАКАФ была драматичная. Заговор против США был очевиден».

Он считает удивительным тот факт, что США терпят неудачу в заключительном туре в гостях, поскольку сборная Тринидада и Тобаго в девяти играх набрала всего три очка.

«Но самое интересное, что даже поражение давало США, как минимум, право участия в стыковых матчах с Австралией за путевку на Кубок Мира. Правда, для этого надо было, чтобы или Панама не победила Коста-Рику, или Гондурас — Мексику», — отметил политолог.

Впрочем, Коста-Рика и Мексика ранее обеспечили себе место на Кубке мира, и проиграли свои заключительные встречи, подытожил Запорожский.

Пользователи Сети не согласны с мнением политолога относительно заговора, а считают, что американцы просто сдали за последнее время.

«Провалиться в самой легкой отборочной зоне… На прошлом ЧМ они обошли в группе Португалию, и такой спад за какие-то три года. Нет слов», — написал один из пользователей.

Другие пользователи вспоминают провал сборной Украины в матче с Хорватией, которая похоронила шансы команды Андрея Шевченко попасть на российский ЧМ-2018, и шутят про бойкот: «Американцы и украинцы решили гордо бойкотировать ЧМ в России».

Некоторые, политически подкованные пользователи, иронизируют на тему Северной Кореи: «А вы товарищеский турнир проведите с участием КНДР и Ирака».