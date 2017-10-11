Странная логика: политолог раскритиковал собравшихся повышать себе зарплаты депутатов Верховной рады

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В Верховной раде Украины заговорили о необходимости повысить зарплату народным депутатам. Проект нового закона поступил в украинский парламент из комитета по регламенту. Заработную депутаты Рады предлагают повысить себе практически в два раза — до уровня министра правительства.

В прошлом украинские парламентарии уже обсуждали данную идею, напоминает политолог и публицист Леонид Крутаков. Тогда им пришлось от нее отказаться, так как она вызвала чрезвычайное недовольство среди простых украинцев. Сейчас ситуация тем более не располагает к таким действиям.

«Если руководствоваться чисто политическими соображениями, то депутатам Рады сейчас никак не время повышать себе зарплату. Не трудно предвидеть серьезную негативную реакцию в украинском обществе — все же недавно Рада опять подняла цены на газ по всей стране. Коммунальные платежи продолжают расти на Украине, уровень жизни понижается, потому вряд ли повышение зарплат народных избранников вызовет особый энтузиазм у простых граждан», — заявил Крутаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Политическая ситуация в Киеве остается крайне напряженной, и перспектива досрочных выборов — парламентских и президентских — постоянно маячит на горизонте. Учитывая все это, если у депутатов Верховной рады действительно получится поднять себе зарплату до уровня министерской, это только усилит кризис власти на Украине. «Кому может понравиться, что рост зарплат депутатов на Украине пропорционален росту тарифов?» — подчеркивает эксперт.

«Конечно, зарплаты слуг народа, избранных им менеджеров, должны коррелировать со средним уровнем жизни в их собственной стране, а не где-то за рубежом. Украинские парламентарии, как кажется, этого не понимают. Они говорят, что, вот, в Америке или в Германии министры и депутаты получают столько-то, а у нас — в сравнении с ними — зарплаты мизерные. Но раз так, то езжайте в Германию, становитесь там министрами, избирайтесь в бундестаг, получайте немецкую зарплату. Но если вы на Украине и желаете своей стране блага, то, будьте добры, жить ее проблемами, а не успехами и потребностями Европы», — продолжает Леонид Крутаков.

Конечно, на фоне всех многочисленных экономических проблем Украины, ее суверенных долгов и падающих доходов населения повышение зарплаты депутатам Верховной рады выглядит одиозно, резюмирует эксперт. И это при том, что авторы новой законодательной инициативы, по уже сложившейся украинской традиции, скорее всего, попытаются оправдать ее борьбой с коррупцией.

«Конечно, по-человечески этих людей можно понять. Всем хочется кушать, на всех сказываются потери от повышения коммунальных тарифов, но у всех разные потребности. Если простым украинцам будет достаточно и хлеба с маслом, то кому-то хочется на него еще и икорки сверху положить. Вот они и пытаются воспользоваться своей близостью к столь серьезному рычагу влияния, как законодательная власть, чтобы разрешить свои личные проблемы. Конечно, формально никакой коррупционной составляющей здесь нет. Наоборот, в Раде могут сказать, что зарплаты у них низкие, а потому депутаты идут на коррупцию. Но мне такая логика представляется странной», — подводит итог Леонид Крутаков.

Отметим, что повышение зарплат нардепам — не единственный спорный законопроект, зарегистрированный за последние несколько дней в Верховной раде Украины. Как сообщает Газета.ru, в Раду недавно поступил проект закона о временном ограничении поездок граждан Украины в Россию.