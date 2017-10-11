Норвежцы хотят показать Европе, что Крым — часть России

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Москва, 11 октября. Делегация политиков и общественных деятелей из Норвегии намерена после визита в Крым убедить Европу, что этот регион является частью России, заявил глава делегации Хендрик Вебер.

Вебер констатировал, что представители делегации намерены по возвращении домой работать над развитием отношений России и Норвегии. Они намерены объяснить жителям Европы, что полуостров не является опасной или оккупированной территорией.

«На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, — цитирует его РИА Новости, — но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым — это часть Российской Федерации».

Вхождение региона в состав России гости из Норвегии назвали «волеизъявлением людей». Они обратили внимание, что за время пребывания в республике не заметили нарушений прав человека в Крыму.

Ранее украинский депутат Дмитрий Тымчук заявил, что на Украине возмущены визитом в Крым делегации политиков и общественных деятелей из Норвегии и готовят «жесткую реакцию».