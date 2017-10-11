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Политика
Норвежцы хотят показать Европе, что Крым — часть России
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    Норвежцы хотят показать Европе, что Крым — часть России

    13:09  11 Октября 2017
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    Делегация из Норвегии намерена убедить Европу, что Крым — часть России

    Москва, 11 октября. Делегация политиков и общественных деятелей из Норвегии намерена после визита в Крым убедить Европу, что этот регион является частью России, заявил глава делегации Хендрик Вебер.

    Вебер констатировал, что представители делегации намерены по возвращении домой работать над развитием отношений России и Норвегии. Они намерены объяснить жителям Европы, что полуостров не является опасной или оккупированной территорией.

    «На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, — цитирует его РИА Новости,  — но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым  — это часть Российской Федерации».

    Вхождение региона в состав России гости из Норвегии назвали «волеизъявлением людей». Они обратили внимание, что за время пребывания в республике не заметили нарушений прав человека в Крыму.

    Делегация из Норвегии намерена убедить Европу, что Крым — часть России

    Ранее украинский депутат Дмитрий Тымчук заявил, что на Украине возмущены визитом в Крым делегации политиков и общественных деятелей из Норвегии и готовят «жесткую реакцию».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #норвегия #крым #визит #европа #делегация
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