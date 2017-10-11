Уфологи обнаружили гигантский куб вблизи Солнца

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Нью-Йорк, 11 октября. Группа уфологов обнаружила загадочный черный куб, зависший рядом с Солнцем, на одном из снимков американского космического агентства NASA.

Никто до сих пор не знает, откуда взялся этот куб.

Как стало известно, эти фотографии были получены с помощью камеры EIT 171, созданной инженерами NASA.

«Это большой черный куб, который находится в непосредственной близости к Солнцу. То есть, кубу, вероятно, не страшны высокая температура и зашкаливающий уровень радиации», — отмечают конспирологи.

Уфологи заявляют, что подобные объекты довольно часто появляются на фотографиях из космоса. Не исключено, что этот куб был создан некой инопланетной цивилизацией, которая интересуется Солнечной системой, передает Daily Mail.

Однако многие специалисты убеждены, что таинственный куб — это всего лишь битые пиксели на сенсоре камеры NASA, а совсем не инопланетные объекты.