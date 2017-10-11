Полицейские изъяли марихуану у жителя Московской области

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Москва, 11 октября. Полицейские изъяли около 800 граммов марихуаны у 35-летнего жителя Ногинского района Московской области.

В доме мужчины было также обнаружено 16 горшков с растениями. Проведенная экспертиза подтвердила, что растения являются наркосодержащими, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков. Он заключен под стражу, заведено уголовное дело.

Напомним, вчера в московском регионе азербайджанец пытался передать в СИЗО пряники с метадоном. Мужчина утверждает, что не знал о содержании посторонних веществ в гостинце.