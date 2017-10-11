Автору статьи о «расизме в СССР» припомнили карту с Одессой «в составе Крыма»

В Избранное

Донецк, 11 октября. Опубликованная Washington Post статья американского «эксперта по России» Террелла Старра стала причиной возмущения в социальных сетях — в частности, заявления Старра о «расизме в СССР» вызвали критику политолога Владимира Корнилова.

В своей статье «эксперт по России» стремится подвести основание под заявления о том, что Кремль, якобы, «оплатил рекламу в Facebook, нацеленную на разжигание вражды между белыми американцами и меньшинствами» — что является очень актуальной темой для Америки, где за последние годы произошло несколько массовых бунтов афроамериканцев после бессудных убийств чернокожих полицейскими в США.

Интернациональный СССР в статье эксперта-афроамериканца оказывается «государством расового превосходства», которое проводило политику «исламофобии» в Средней Азии («исламофобия», по версии автора, заключалась в том, что советская пресса негативно отзывалась о мусульманских духовных лицах и агитировала женщин снимать паранжу).

И чернокожих в СССР, оказывается, обижали — ведь в то время, как власти Советского Союза приглашали чернокожих американцев и африканцев учиться в Москве, «советские детские книжки изображали Африку нецивилизованным континентом». В целом, по мнению Старра, в Советском Союзе «уничижительно относились к чернокожим, но притворялись, что относятся как к равным».

«В СССР! В 30-е годы! Это когда у нас «Цирк» снимался?! Фильм, который в Штатах в те годы признали бы «коммунистическим» за пропаганду равенства рас! — возмущается в своем комментарии к статье Старра донецкий политолог Владимир Корнилов. — В те годы, когда в Штатах обычным делом были сегрегация и линчевание!»

Чтобы наглядно показать уровень эксперта, Корнилов приводит карту, размещенную Старром в Twitter, в подписи к которой он заявляет, что Одесса находится в Крыму, но при этом «расположена очень близко к Транснистрии».

Читатели Корнилова согласились с тем, что уровень знаний «эксперта по России» вызывает сильные сомнения.

«Невежды правят бал, — пишут пользователи соцсетей. — А Крым, по мнению этого гениального эксперта, это часть Молдовы или Приднестровья?»

В целом ознакомившиеся со статьей эксперта читатели пришли к выводу, что Старр «обычный необразованный дятел», а «уровень образованности и компетентности в США стремительно «прогрессирует». Многие, впрочем, отмечают, что лжи верят тем охотнее, чем она грубее и больше.