Перед новой войной: Роман Носиков об украинской идее — воровстве и измене

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На территории когда-то бывшей Украины, под Винницей, сгорел к чертям склад с боеприпасами. Рвалось так, что над городом запретили летать самолетам.

Космическая Рука

После долгих поисков Руки Путина она была-таки обнаружена. Начальник генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко заявил, что, скорее всего, имела место диверсия, а непосредственно перед началом пожара над складом летали некие космические аппараты.

Неясно, что страшнее: неопознанные космические аппараты над Украиной или начальник генштаба, который их видит.

Тем временем, Верховная Рада приняла в первом законопроект о реинтеграции оккупированных территорий. Россия в нем официально названа агрессором. Но войну ей пока так никто и не объявил.

Войны нет, но оружие поступает. Министерство обороны Украины подтвердило получение летального оружия от Литвы. Также идут поставки из Болгарии.

«Промзона, в буквальном смысле, завалена остатками гранат болгарского производства, — сообщил по этому поводу сотрудник пресс-службы управления народной милиции ДНР Михаил Андроник.

То есть, смело можно заявить, что поставки странами НАТО летального вооружения на Украину приобрели массовый характер. Судя по маркировке, все произведено на болгарских заводах ВМЗ и «Арсенал».

В свою очередь, на Украине ходят упорные слухи, что космическая Рука Путина, взорвавшая склад под Винницей, спасла тем самым множество украинских генералов от следствия. Потому как украинское оружие с этого и подобных ему складов гуляет нынче по территории Ливии, Сирии, Ирака и так далее.

Так какой же выбор сделает Украина? Быть или не быть? Воевать или воровать?

Нам, простым людям, внукам и правнукам ветеранов Красной Армии, кажется, что одно исключает другое. Что воровство, предательство, отсутствие дисциплины — прямой путь к поражению.

В большинстве случаев это действительно так. Но не в случае с Украиной.

Это не жизнь

Уникальность украинской ситуации заключается в том, что сама Украина — это земля, украденная у России и у народа, населяющего эту землю. Это украденные люди, украденные судьбы, украденная национальная гордость. Украденный язык. Украденная возможность быть русским.

Правители Украины вот уже четверть века становятся таковыми только в результате предательства народа, которым правят. Это обязательное условие. Чужие там не ходят.

И война, которая идет на Юго-Востоке, затеяна только с целью воровства и предательства.

Ведь война, как известно, — это продолжение политики другим способом. Украинская война — это продолжение украинского воровства и предательства другим способом.

Воруют и предают на Украине все. Сверху донизу.

Рядовые грабят местное население, магазины. Тербаты облагают данью предпринимателей. Генералы приторговывают оружием, провиантом и бронью от мобилизации.

Война — это воровство. Воровство — это война. Они в украинском государственном проекте — причина и следствие друг друга.

Война все спишет, все оправдает, все покроет. Воровство — все смажет, везде проникнет, все окупит, разделит ответственность на всех участвующих. То есть вообще на всех.

Никто не виноват: не мы такие — жизнь такая.

Впрочем, нет. Это не жизнь. Это Украина. Русская духовная смерть.

Цена этого позора — кровь солдат и мирных жителей. Но она бесплатна и не увеличивает издержек. А следовательно, не снижает выгоды.

Так, в крови и грязи, в предательстве и подлости, торжествует украинская свидомо-национальная идея. Потому что она и есть — подлость, предательство и воровство.

Ужас без конца

Перед первым Минским договором Украина потерпела первое военное поражение от сил ДНР и ЛНР. В результате того разгрома Киев был вынужден в первый раз сесть за стол переговоров.

На тех переговорах Украина дала слово. Украина слова не сдержала. Результатом такого предательства стало второе военное поражение. Киев во второй раз был вынужден сесть за стол переговоров — это был Минск-2. И снова дать слово.

Украина не держала его и дня. Обстрелы мирных городов не прекращались ни на сутки. Но украинская армия, по крайней мере, не шла в атаку.

Очевидно, сейчас хозяева Украины решили, что пора снова предать данное слово и попытаться немного поправить свои дела, пролив еще несколько тысяч литров человеческой крови.

Худой мир, очевидно, доживает последние дни. Впереди — новая бойня, в которой, скорее всего, будет решен вопрос о том, «ще не вмерла» или уже всё.

«Как бы не допустить ужасного конца и все длить и длить этот бесконечный ужас?» — вот какой вопрос стоит перед нынешней киевской элитой. И ответ — всегда один и тот же. Тот самый, что всегда выручал украинскую государственность и в конце концов стал доктриной управления.

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Ничего не делать по-настоящему. Все делать «как бы».

Как бы назвать Россию агрессором и отказаться от Минска-2. Но при этом не объявить войну и как бы оставаться стороной соглашения, торгуясь и интерпретируя.

Это специфический украинский способ выживать — валять дурака до полного вживания в роль. Делать из себя выставку сельской дури, вышиванкой прикрывая вполне четкие цели — чтобы не спрашивали долгов, не требовали дел и результатов. До тех пор пока не станет ясно, что самое удобное — сойти с ума по-настоящему. Прикинуться мертвым так, чтобы закопали.

Перформанс «Украина»

Украина никогда не была настоящей. Она никогда не стремилась быть настоящей. Любая попытка делать что-то по-настоящему, кем-то быть претворяла справжнего украинца в русского.

И выходило, что из национально-свидомых видов деятельности оставалось только спивание, вышивка, переименование, декоммунизация, перевод на держимову книг, учебников и спецлитературы. Словом, перформансы и акционизм в государственном масштабе.

Смотрит сейчас на мир украинская верхушка (если это дно человеческое можно так вообще называть) и думает — каким бы перформансом на этот раз отделаться от реальности?

И может, оно и прокатило бы. Да вот незадача — Америка, отстраненная от решения украинского вопроса Нормандским форматом, резко вернулась в повестку дня.

Постоянные, непрекращающиеся поражения политики США на Ближнем Востоке требуют компенсации на других политических фронтах. Чем украинцы лучше сирийцев, в глазах далекого Дяди Сэма? Почему бы им тоже не гибнуть, как сирийцам, сотнями тысяч?

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Вот почему Курт Волкер подталкивает киевскую хунту к активным действиям. На тот случай, если нынешний гетьман окажется недостаточно решителен, у США уже есть команда на замену — Саакашвили, Наливайченко и Тимошенко.

Русские должны ответить за поражение США в Сирии. Россию нужно изолировать от мира любой ценой. Почему этой ценой не могут быть украинцы? Почему?

Почему?