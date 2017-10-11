Постпред Украины рассказал о кризисе в Совете Европе из-за отказа России платить взнос

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Киев, 11 октября. Постпред Украины в Совете Европе жалуется, что организация погрузилась в экономический кризис в отсутствие взносов РФ и призывает вернуть Россию.

Как рассказал представитель Украины Дмитрий Кулеба, речь идет о 22 млн евро из 33 млн общего взноса Совета Европы, которые Россия отказывается платить в бюджет организации, пока не будут полностью восстановлены права РФ в ПАСЕ и ее участие в Совете, передает «ПолитНавигатор».

Как пояснил Кулеба, российский бойкот спровоцировал финансовый кризис организации, который теперь используется сторонниками возвращения России, чтобы убедить другие страны-участницы Совета идти на уступки, в том числе по резолюции, касающейся Крыма, чтобы вернуть российскую делегацию.

Ранее Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что Европа не может назвать Россию «агрессором», так как опасается войны.

Напомним, Рада в настоящее время рассматривает законопроект, который предлагает ограничить поездки украинцев в Россию. Эксперты ранее высказали мнение о законе о «реинтеграции» Донбасса, заявив, что, приняв его, Украина косвенно признала незаконность операции в Донбассе.