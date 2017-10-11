Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
ФАС выявило картельный сговор на торгах в Лобне
Украина
Постпред Украины рассказал о кризисе в Совете Европе из-за отказа России платить взнос
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред Украины рассказал о кризисе в Совете Европе из-за отказа России платить взнос

    12:56  11 Октября 2017
    185

    ПАСЕ все чаще призывает к возвращению России – постпред Украины в Совете Европе

    Киев, 11 октября. Постпред Украины в Совете Европе жалуется, что организация погрузилась в экономический кризис в отсутствие взносов РФ и призывает вернуть Россию.

    Как рассказал представитель Украины Дмитрий Кулеба, речь идет о 22 млн евро из 33 млн общего взноса Совета Европы, которые Россия отказывается платить в бюджет организации, пока не будут полностью восстановлены права РФ в ПАСЕ и ее участие в Совете, передает «ПолитНавигатор».

    Как пояснил Кулеба, российский бойкот спровоцировал финансовый кризис организации, который теперь используется сторонниками возвращения России, чтобы убедить другие страны-участницы Совета идти на уступки, в том числе по резолюции, касающейся Крыма, чтобы вернуть российскую делегацию.

    Ранее Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что Европа не может назвать Россию «агрессором», так как опасается войны.

    Напомним, Рада в настоящее время рассматривает законопроект, который предлагает ограничить поездки украинцев в Россию. Эксперты ранее высказали мнение о законе о «реинтеграции» Донбасса, заявив, что, приняв его, Украина косвенно признала незаконность операции в Донбассе.

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #украина #пасе
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23444

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6082

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53421

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93392

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108566
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        630
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        960
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        3583
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        24540