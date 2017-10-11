Грандиозная стройка: Крымский мост показал видео транспортировки автодорожной арки

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Севастополь, 11 октября. Строители Крымского моста сегодня начали транспортировку автодорожной арки, которая является одним из самых больших элементов конструкции. Видео транспортировки было опубликовано в микроблоге Twitter информационного центра «Крымский мост».

«Плавучие опоры с автодорожной аркой в среду вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала», — говорится в сообщении центра.

Также сообщалось, что плавсистема преодолеет практически пять километров по ранее установленному маршруту.

Стоит отметить, что в общей сложности вес автодорожной арки равен 5,5 тыс. т, длина составляет 227 метров, сообщает АиФ.

Отмечается, что процесс транспортировки арки проходит под контролем свыше 100 инженеров и специалистов. Для оперативного наблюдения погодных условий в процессе морской операции на арочном пролете активно работают метеорологические станции.

Напомним, установка таких габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в истории российского мостостроения.

Пользователи Сети активно следят за всеми новостями о возведении Крымского моста и называют эту стройку действительно грандиозной. Кроме того, пользователи считают, что «споры вокруг моста и Крыма уходят на задний план».