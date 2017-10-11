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Грандиозная стройка: Крымский мост показал видео транспортировки автодорожной арки
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    Грандиозная стройка: Крымский мост показал видео транспортировки автодорожной арки

    12:35  11 Октября 2017
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    Грандиозная стройка: видео транспортировки автодорожной арки моста в Крым появилось в Сети

    Севастополь, 11 октября. Строители Крымского моста сегодня начали транспортировку автодорожной арки, которая является одним из самых больших элементов конструкции. Видео транспортировки было опубликовано в микроблоге Twitter информационного центра «Крымский мост». 

    «Плавучие опоры с автодорожной аркой в среду вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала», — говорится в сообщении центра. 

    Также сообщалось, что плавсистема преодолеет практически пять километров по ранее установленному маршруту.

    Стоит отметить, что в общей сложности вес автодорожной арки равен 5,5 тыс. т, длина составляет 227 метров, сообщает АиФ

    Отмечается, что процесс транспортировки арки проходит под контролем свыше 100 инженеров и специалистов. Для оперативного наблюдения погодных условий в процессе морской операции на арочном пролете активно работают метеорологические станции.

    Напомним, установка таких габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в истории российского мостостроения. 

    Пользователи Сети активно следят за всеми новостями о возведении Крымского моста и называют эту стройку действительно грандиозной. Кроме того, пользователи считают, что «споры вокруг моста и Крыма уходят на задний план». 

    Грандиозная стройка: видео транспортировки автодорожной арки моста в Крым появилось в Сети

    Автор: Дана Балан
    #крым #керченский мост #крымский мост #арки
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