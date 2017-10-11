В деле о столкновении поезда с автобусом под Владимиром появился еще один фигурант

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Москва, 11 октября. Следователи задержали организатора перевозки пассажиров после столкновения поезда и автобуса во Владимирской области, сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки, — констатировали следователи. — Следует отметить, что незаконный транзит иностранных граждан без соответствующих документов миграционного учета Налтаев осуществлял за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей с каждого пассажира».

Организатор перевозок пассажиров задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование трагедии продолжается.

Накануне была озвучена версия, что к столкновению пассажирского поезда и автобуса у станции Покров во Владимирской области могла привести ошибка дежурного на переезде.