Сбежавший в Россию солдат ВСУ рассказал, как инструкторы НАТО тренируют украинцев

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Белгород, 11 октября. Военнослужащий ВСУ Владислав Тесленко, которого задержали российские пограничники, рассказал не только почему решил бежать из страны, но и сообщил всю правду о положении дел в украинской армии.

21-летнего Владислава Тесленко задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года, сообщают «Вести.Ru». На нарушение границы бывший военнослужащий Украины пошел вполне осознанно. План своего побега из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ украинец планировал долго. Ему даже пришлось подкупить пограничников Луганского пограничного отряда Украины, впрочем, последние деньги брали охотно.

«На Александровке мне сказали место, время, чтобы я перешел границу, оплата прошла, я прошел без проблем, коридор был открыт, условия сдержали», — рассказывает Владислав Тесленко.

Как поведал Тесленко, являясь гражданином Украины, он несколько лет жил в России, учился в Белгородском государственном университете. В украинскую армию на должность водителя многоцелевого транспортера парня отправили насильственным путем.

Молодой человек приехал на родину, в Луганскую область, оформить военный билет. В военкомате ему стали угрожать и требовать примкнуть к рядам ВСУ. Юноша вспоминает, что его не выпускали из кабинета и предложили два выбора. Если он все подпишет, то после службы пойдет домой. В случае отказа — на него заведут уголовное дело.

По словам Владислава, на то, чтобы превратить обычного гражданина в «профессионального» военного, руководство ВСУ отводит меньше 30 дней. После присяги новобранцев отвозят в лагерь под Львовом, где они поступают на учебу к инструкторам НАТО.

«Первые две недели был КМБ, курс молодого бойца. Учились стрелять, бегать и все тому подобное. Инструкторы там были с Америки, НАТОвские, учились бросать гранату, учили коктейли Молотова нас делать», — рассказывает бывший украинский военный.

Правда, до профессионализма армии США, по словам Тесленко, Украине далеко. Пьянство, наркомания и коррупция — это среди украинских военных привычное дело.

Для того, чтобы отправиться в увольнение, солдаты должны платить реальные деньги или приобрести то, в чем нуждается часть. Зато всегда в избытке натовская форма и различное оружие: от автоматов до крупнокалиберного, запрещенного минскими соглашениями. Однако командование ВСУ это не смущает.

«Присутствует сотый калибр, 120-й для САУ-шки, 150-й для 2С3, 2С1, «гвоздика» и «акация», которые запрещены минскими соглашениями. В нашем расчете находится шесть пушек, запрещенных договором, это МТ-12 4 штуки и две «руты», они реагируют на теплоту и все такое. Там тоже снаряд сотый, по-моему, калибр, который запрещен тоже», — делится Тесленко.

Бывший украинский военный рассказал, что каждую ночь новобранцев отправляли на передовую стягивать к границе с самопровозглашенными республиками тяжелую технику. Задержанный лично видел, как украинские силовики применяют тяжелое вооружение.

«Я слышал выстрелы, они использовали эти пушки. Это уже факт. Я лично свидетель, я видел мерцание этого взрыва. Выезды производились по ночам, чтобы не привлечь ОБСЕ, наблюдателей», — заявляет бывший украинский военнослужащий.

Тесленко отметил, что украинские артиллеристы никогда не знают, по каким объектам придется вести огонь. Это могут быть жилые дома, детские сады, школы или больницы.

Решение бежать из рядов украинских карателей Владиславу пришло сразу после присяги. Парень осуществил несколько попыток, одна оказалась успешной. Свое задержание российскими пограничниками юноша считает большой удачей. Сейчас бывший военный ВСУ просит политического убежища в России и надеется на положительное решение.