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Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА
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    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    12:30  11 Октября 2017
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    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    Сирия, 11 октября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 несколько кварталов города Дейр эз-Зор, в Даръа террористы ИГ взорвали автомобиль командира ССА, несколько бойцов SDF сбежали из Хасаки, чтобы присоединиться к протурецким группировкам. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ несколько кварталов Дейр эз-Зора, отражают нападения «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, сдается SDF в Ракке, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, противостоит ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: арестовала двоих журналистов в Идлибе, атакует позиции ИГ на севере Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

    Курды: обстреливают позиции ССА в Алеппо, освободили 50 пленников из тюрьмы ИГ в Дейр эз-Зоре, противостоят ИГ в Хасаке.

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    Вертолеты ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков радикальных формирований в районе Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск. Об этом пишет информационное агентство Yarmouk News в своем аккаунте в Twitter (@newsyarmouk). Ранее сообщалось, что представители радикальной оппозиции, базирующиеся в окрестностях населенного пункта, заявляли об отраженной ими атаке правительственной армии.

    Также на территории оазиса Западная Гута боевики исламистской группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 возобновили артиллерийский обстрел мирных поселений. Как сообщали местные источники, снаряды, выпущенные радикалами, упали в районе вершины Аш-Шират.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    На севере провинции Алеппо зафиксированы взаимные артобстрелы между Демократическими силами Сирии (SDF) и Сирийской свободной армией (ССА). По данным Almanar News в эпицентре противостояния между курдскими подразделениями и «свободной армией» оказался город Азаз и его ближайшие окрестности.

    Напомним, Турция при поддержке подконтрольных Анкаре оппозиционных группировок ССА и «Ахрар аш-Шам» начала военную операцию, направленную, в том числе, против курдских вооруженных отрядов, под контролем которых находится город Африн и прилегающие территории. Официального заявления турецкой стороны о начале антикурдской кампании не было, однако обстрелы позиций курдских формирований на севере Алеппо со стороны протурецких группировок отмечаются практически ежедневно.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    Информационное агентство Almanar News сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает атаковать позиции «Исламского государства»1 в пригороде Дейр эз-Зора. Эффективная работа российской авиации позволила армии САР освободить от радикальных исламистов несколько кварталов и взять под свой контроль район Аль-Арфа города Дейр эз-Зор.

    В это же время в районе Аль-Джафра бои с радикалами ИГ ведут бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Местный источник сообщает в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что в результате атаки террористов на позиции курдских отрядов было убито несколько бойцов SDF. В районе Аль-Маамиль курдские ополченцы обнаружили тюрьму, в которой находилось более 50 пленников «Исламского государства». По данным местного Twitter-канала (@EuphratesPost), заключенные содержались в здании местной больницы.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    На западе провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными «Исламскому государству». Almanar News сообщает, что бои отмечаются в районах населенных пунктах Джлин, Хит, Адван и Аль-Баккар.

    Также информационное агентство пишет, что на шоссе Аль-Джиза – Ат-Тиба взорвался автомобиль командира Сирийской свободной армии (ССА) Абу Хатем аль-Масаида. По данным Almanar News в автомобиле сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами ИГИЛ1. Информации о состоянии главы антиправительственной группировки на данный момент нет.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    В административном центре провинции Идлиб местные жители вышли на демонстрацию против арестов и убийств мирных граждан боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам». В это же время радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали двоих журналистов, пытавшихся заснять деятельность сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в районе населенного пункта Атама на севере провинции Идлиб.

    Также сообщалось, что в Идлиб прибыла новая партия турецкой военной техники. Напомним, Турция вводит свои силы на территорию сирийской провинции для наблюдения за исполнением условий перемирия. Соглашение об этом было достигнуто в рамках встречи между  РФ, Турцией и Ираном в Астане.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    Командир полиции «Исламского государства» в деревне Хави аль-Хава Абу Сеф сдался бойцам Демократических сил Сирии (SDF), сообщает Almanar News. По данным информационного агентства вместе с представителем командования ИГИЛ оружие сдали четыре террориста. Местные источники передают, что всего, начиная с воскресенья, 28 боевиков «Исламского государства» сдались бойцам курдского ополчения.

    Кроме того, более 150 мирных жителей административного центра региона эвакуированы с подконтрольных ИГИЛ территорий в безопасные районы провинции Ракка.

    Провинция Хама

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    На севере провинции Хама боевики альянса «Тахрир аш-Шам» продолжают атаковать позиции террористов «Исламского государства». Напомним, после того, как ИГ захватило ряд опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры», боевики группировки заявили о начале полномасштабного наступления против радикалов ИГИЛ с целью вернуть утраченные позиции. Информационное агентство Almanar News сообщает, что в районе поселения Абу Кахф боевики «Тахрир аш-Шам» ликвидировали пятерых террористов ИГИЛ.

    Одновременно с этим на северо-востоке региона радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» атакуют позиции Сирийской арабской армии (САА). Военные эксперты считают, что серия нападений «Ан-Нусры» спланирована американскими спецслужбами и призвана отвлечь внимание САА и ВКС РФ от операции по освобождению Дейр эз-Зора.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    На юге провинции Хасака отмечаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News передает, что в эпицентре противостояния между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами находится населенный пункт Аль-Фадгами, расположенный к югу от Аш-Шаддади.

    Также Almanar News пишет, что несколько бойцов SDF, насильно мобилизованных ранее, сбежали из Хасаки в Турцию, чтобы перейти на сторону подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА).  

    Ирак

    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА

    Один из военных источников сообщает в своем микроблоге в Twitter (@presssiraq), что ВВС Ирака нанесли ряд ударов по укреплениям террористов ИГИЛ в провинции Анбар. По данным автора публикации, в результате боевого вылета иракской авиации на западе региона была уничтожена фабрика по производству взрывчатки, принадлежавшая «Исламскому государству». Также в ходе выполнения операции летчики ликвидировали шестерых террористов ИГИЛ.

    В Мосуле взят под арест имам мечети Фатх аль-Али, сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@Wesal_TV). По данным местных СМИ заключенный обвиняется в связях с террористами ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #ракка #идлиб #хасака #тахрир аш-шам
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