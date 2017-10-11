Ирак освободил от ИГИЛ город Хувейджа в провинции Киркук

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Хувейджа, 11 октября. Командование правительственных войск Ирака заявило об окончательной зачистке населенного пункта Хувейджа от боевиков «Исламского государства»1.

Командующий военными операциями в Ираке генерал Абдель-Амир Рашид Яралла сообщил о завершении второго этапа по освобождению стратегически важного города Хувейджа, который расположен к западу от административного центра провинции Киркук.

Операция проводилась силами правительственных войск и народного ополчения Ирака, отметил военачальник. Яралла подчеркнул, что за время военной операции от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) была освобождена 161 деревня в окрестностях Хувейджи, армейцы установили контроль над горной цепью от района Джиср Згейтун до моста Аль-Фатха.

1 Организация запрещена на территории РФ.