Ирак освободил от ИГИЛ город Хувейджа в провинции Киркук
Хувейджа, 11 октября. Командование правительственных войск Ирака заявило об окончательной зачистке населенного пункта Хувейджа от боевиков «Исламского государства»1.
Командующий военными операциями в Ираке генерал Абдель-Амир Рашид Яралла сообщил о завершении второго этапа по освобождению стратегически важного города Хувейджа, который расположен к западу от административного центра провинции Киркук.
Операция проводилась силами правительственных войск и народного ополчения Ирака, отметил военачальник. Яралла подчеркнул, что за время военной операции от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) была освобождена 161 деревня в окрестностях Хувейджи, армейцы установили контроль над горной цепью от района Джиср Згейтун до моста Аль-Фатха.
1 Организация запрещена на территории РФ.