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Правительство установит тарифы для гостиниц в Петербурге на время Евро-2020
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    Правительство установит тарифы для гостиниц в Петербурге на время Евро-2020

    12:01  11 Октября 2017  /обновлено: 12:30  11 Октября 2017
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    Правительство установит тарифы для гостиниц в Петербурге на время Евро-2020

    Москва, 11 октября. Министерство спорта подготовило законопроект, согласно которому государство сможет устанавливать ценовой максимум на проживание в отелях Санкт-Петербурга во время проведения футбольных матчей Евро-2020.

    Такие меры помогут предотвратить спекуляции со стороны владельцев гостиниц. Подобная практика уже имела место во время Кубка конфедерации минувшим летом и Олимпиады в Сочи в 2014 году, сообщает РБК.

    Ранее также были установлены максимальные цены на проживание в гостиничных номерах на время ЧМ-2018. Так, стоимость люкса в пятизвездочном отеле не составит больше 30,5 тысяч рублей за ночь, в однозвездочном фиксированная цена за один номер – 3,4 тысячи рублей.   

    За несоблюдение установленных норм отелям придется заплатить штраф, в крайнем случае – лишиться лицензии.

    Евро-2020 станет юбилейным для UEFA. Свое 60-летие Кубок Европы отметит выходом на континентальный уровень. Игры Кубка пройдут сразу в 12 странах. В Петербурге проведут матчи группового этапа и один из четвертьфиналов.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #футбол #спорт #евро-2020
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