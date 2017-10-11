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Сирия как плацдарм Вашингтона: готовы ли США к войне с Россией и САР за сирийскую нефть Дейр эз-Зора
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    Сирия как плацдарм Вашингтона: готовы ли США к войне с Россией и САР за сирийскую нефть Дейр эз-Зора

    13:15  11 Октября 2017
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    Сирия как плацдарм Вашингтона: готовы ли США к войне с Россией и САР за сирийскую нефть Дейр эз-Зора

    Накануне проамериканские курдские вооруженные формирования «Сирийские демократические силы» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG) продвинулись на юг вдоль реки Хабур через населенный пункт Рабидха, что позволило проамериканским силам сконцентрироваться возле поселений Фаукани и Аль-Хисса. Также сообщается, что курды захватили поселок Мевалих, продвинувшись на три километра восточнее населенного пункта Кобра. Цель курдов — занять богатые нефтяными месторождениями территории восточной части провинции Дейр эз-Зор на правом берегу Евфрата.

    Вернуть себе нефтяную инфраструктуру также в интересах и правительства Башара Асада. Однако в данный момент сирийская армия совместно с ВКС РФ сконцентрирована на ликвидации двух последних крупных городов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) — Аль-Маядина и Абу-Кемаля на юге провинции Дейр эз-Зор.  В планах сирийского командования уже после взятия Аль-Маядина — переброска сил на противоположный берег, в сторону крупнейшего нефтяного месторождения Аль-Умар.

    Сирия против курдов: готовы ли США к войне с Россией за сирийскую нефть в Дейр эз-Зор

    Возможность противостояния проамериканских формирований и правительственных войск, поддерживаемых ВКС РФ, по-прежнему вызывает опасения. Некоторыми экспертами даже высказывается мнение о том, что США готовы к войне с Россией в Сирии для того, чтобы обеспечить интересы своим курдским сателлитам. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) обсудил с главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным возможность такого развития ситуации. По словам эксперта, на текущий момент вопрос гонки за нефть в провинции Дейр эз-Зор обостряется:

    «Сирийское военное командование, видимо, посчитало, что те силы, которые сосредоточены на правом берегу в районе острова Сахур, целесообразней использовать для продвижения на запад, чтобы завершить окружение оставшихся боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в городе Дейр эз-Зор. Те силы, которые брошены на штурм Аль-Маядина, скорее всего, не только должны будут продвигаться к Абу-Кемалю для того, чтобы соединиться на сирйиско-иракской границе с движущимися на встречу соединениями «Хашд Аш-Шааби», но и форсировать Евфрат уже в районе Аль-Маядина. Там есть остатки моста».

    Сирия против курдов: готовы ли США к войне с Россией за сирийскую нефть в Дейр эз-Зор

    Эксперт отметил, что так сирийская армия сразу получит выход к нефтяным месторождениям без необходимости пробиваться через те деревни, которые находятся к западу от месторождений на другом берегу реки:

    «Вероятно, что кроме уже наведенного понтонного моста через Евфрат, после взятия Аль-Маядина, что должно произойти уже в течение нескольких недель, либо в районе самого города, либо южнее, в зависимости от удобства переправы, будет переброшена часть сил САА для занятия нефтяных полей, наиболее близких к Евфрату».

    Но, по мнению эксперта, на этих планах может сказаться недостаток сил сирийской армии: для решения всех задач, то есть штурма Дейр эз-Зора, штурма Аль-Маядина, занятия месторождений и отражения контратак на коммуникации, у САА не хватает ресурсов.

    «Очевидно, что придется расставлять приоритеты. Но, я думаю, поскольку задача взятия нефти под свой контроль для правительства Башара Асада имеет стратегическое значение, на ее выполнение будут брошены лучшие силы правительственных войск. Я думаю, будут активно помогать и ВКС РФ».

    Сирия против курдов: готовы ли США к войне с Россией за сирийскую нефть в Дейр эз-Зор

    Как рассказал наш собеседник, американцы также будут стремиться занять более предпочтительные позиции для следующего этапа войны, когда встанет вопрос о решении судьбы курдской области Рожава:

    «В зависимости от того, сколько курды будут контролировать нефти, будет формироваться более непримиримая позиция американцев, которые будут использовать нефть для торга о будущем Сирии».

    Эксперт подчеркнул, что полноценная война России и США крайне маловероятна. Однако эксперт отметил, что американские военные могут прибегнуть к различным провокациям военного характера:

    «Стороны понимают последствия сценария, когда происходит прямое столкновение американских и российских военных, поскольку обе страны могут просто уничтожить друг друга. США, борясь за влияние в юго-восточной Сирии, будут мешать САА, которую поддерживает Россия, руками различных боевиков и курдских формирований. То, что уже было, может повториться уже в ближайший месяц-два: какие-то провокационные авиудары, взаимодействие американцев или курдов с ИГИЛ1 (запрещено в РФ) для обеспечения задач по блокированию продвижения сирийской армии».  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #башар асад #курды #саа #дейр эз-зор #евфрат #российско-американские отношения #война в сирии #антитеррористическая коалиция
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