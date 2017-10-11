Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
ФАС выявило картельный сговор на торгах в Лобне
Новороссия
Донбасс: село на севере ЛНР попало под обстрел ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: село на севере ЛНР попало под обстрел ВСУ

    12:22  11 Октября 2017
    54

    Донбасс: село на севере ЛНР попало под обстрел ВСУ

    Луганск, 11 октября. Украинские военные открыли огонь по населенному пункту Долгое Славяносербского района Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

    По словам пресс-секретаря генерального прокурора ЛНР Давида Каца, под обстрел попал местный Дом культуры. 

    «Люди сидят в подвалах. Обстрел в настоящее время продолжается», — отметил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении суток вторника 10 октября открывали огонь по территории ЛНР семь раз.

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #лнр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23438

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6078

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53416

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93385

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108563
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        604
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        943
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        3563
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        24505