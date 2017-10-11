Донбасс: село на севере ЛНР попало под обстрел ВСУ

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Луганск, 11 октября. Украинские военные открыли огонь по населенному пункту Долгое Славяносербского района Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам пресс-секретаря генерального прокурора ЛНР Давида Каца, под обстрел попал местный Дом культуры.

«Люди сидят в подвалах. Обстрел в настоящее время продолжается», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении суток вторника 10 октября открывали огонь по территории ЛНР семь раз.