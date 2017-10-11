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Экономика
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Россия
РЖД готовы безвозмездно предоставить помещения для выборов-2018
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    РЖД готовы безвозмездно предоставить помещения для выборов-2018

    12:06  11 Октября 2017
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    РЖД готовы безвозмездно предоставить помещения для выборов-2018

    Москва, 11 октября. ОАО «Российские железные дороги» готово безвозмездно предоставить свои помещения для работы участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов в 2018 году, заявил заместитель главы ЦИК России Николай Булаев.

    ЦИК обратился к РЖД с просьбой разъяснить, каким образом компания могла бы участвовать в предоставлении помещений для проведения выборов в 2018 году. В организации обратили внимание, что понимают социальную значимость проведения избирательных кампаний, передает РИА Новости.

    «ОАО «Российские железные дороги» выразило готовность предоставлять помещения для работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов на безвозмездной основе без оплаты и компенсации расходов на коммунальные услуги», — констатировал Булаев.

    РЖД готовы безвозмездно предоставить помещения для выборов-2018

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ржд #выборы-2018 #избирком #помещения
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