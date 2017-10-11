РЖД готовы безвозмездно предоставить помещения для выборов-2018

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Москва, 11 октября. ОАО «Российские железные дороги» готово безвозмездно предоставить свои помещения для работы участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов в 2018 году, заявил заместитель главы ЦИК России Николай Булаев.

ЦИК обратился к РЖД с просьбой разъяснить, каким образом компания могла бы участвовать в предоставлении помещений для проведения выборов в 2018 году. В организации обратили внимание, что понимают социальную значимость проведения избирательных кампаний, передает РИА Новости.