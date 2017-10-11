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СМИ: США должны быть готовы к трем разным войнам
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    СМИ: США должны быть готовы к трем разным войнам

    13:19  11 Октября 2017
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    Американские военные должны быть готовы вести 3 совершенно разных войны

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The U.S. Military Needs to Be Ready to Wage 3 Very Different Types of Wars («Американские военные должны быть готовы вести 3 совершенно разных войны»), опубликованной авторитетным аналитическим изданием National Interest.

    В то время как державы — соперницы США начинают представлять все большую угрозу для Соединенных Штатов, Пентагон сталкивается с широким кругом проблем — от ядерного сдерживания до высокотехнологичных рядовых войн и подавления внутренних беспорядков. Вооруженные силы Соединенных Штатов должны быть в состоянии делать все три вещи одновременно, но Пентагону еще предстоит решить как.

    «Это наше проблемное место, — заявил министр обороны Джим Мэттис на выставке американской армии 9 октября. — Как обеспечивать безопасное ядерное сдерживание и поддерживать сильную традиционную армию, которая также может вести иррегулярные боевые действия».

    Министерство обороны приняло трехсторонний подход к проблеме.

    «Во-первых, все, что мы делаем, должно увеличивать смертоносность нашей армии, — сказал Мэттис. — Мы не должны упускать из виду тот факт, что у нас нет Божьего права на победу на поле боя... Даже по мере того, как наше конкурентное преимущество над нашими противниками уменьшается из-за бюджетной неразберихи и ограничений, я причисляю себя к большинству, которое верит, что наш народ может позволить себе выживание.  И я хочу, чтобы Конгресс смог снова принимать решения по бюджету, а не оставался зрителем в театре автоматических сокращений».

    Американские военные должны быть готовы вести 3 совершенно разных войны

    Вторая линия усилий Пентагона, которая, кажется, прямо противоречит убеждениям президента Дональда Трампа, заключается в продолжении создания альянсов и партнерств по всему миру. Мэттис, по-видимому, придерживается традиционного либерального интернационалистического мышления, которое преобладало в Вашингтоне после окончания Второй мировой войны и которое было перезагружено после окончания холодной войны.

    «Мы следуем примеру величайшего поколения людей, которые вернулись домой после трагедии Второй мировой войны, оглянулись вокруг и сказали: «Какой этот мир жалкий.  Но мы — его часть, нравится нам это или нет.  И мы не будем сидеть сложа руки», — сказал Мэттис. — Вдохновленные, они создавали союзы и партнерские отношения. Так же и мы сегодня укрепляем союзы и выстраиваем новые партнерские отношения, будь то НАТО, коалиция против ИГ1 (запрещено в РФ), 39 государств, сотрудничающих в Афганистане, или широкие дружеские и партнерские связи в индийско-тихоокеанском регионе».

    Американские военные должны быть готовы вести 3 совершенно разных войны

    Третья линия усилий Пентагона — стремление более эффективно тратить деньги, чтобы американский налогоплательщик получал самое лучшее за свои деньги.

    «Пересмотреть наши бизнес-практики, чтобы получить максимальную выгоду от каждого доллара, потраченного на оборону, — заявил Маттис. — Мы предпринимаем агрессивные действия для того, чтобы реформировать нашу коммерческую деятельность и чтобы завоевать доверие Конгресса и американского народа».

    То есть Мэттис, по-видимому, считает, что лучший способ предотвращения конфликта — готовиться к войне.

    «Подготовка к войне — лучший способ предотвратить войну, — заявил он. — Но если конфликт выйдет из-под контроля, получать деньги тогда уже будет недостаточно, потому что у нас не будет времени заниматься этим».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #пентагон #маттис
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