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Общество
В ЦИК подсчитали, сколько россиян за рубежом смогут проголосовать на выборах президента
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    В ЦИК подсчитали, сколько россиян за рубежом смогут проголосовать на выборах президента

    12:05  11 Октября 2017
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    В ЦИК подсчитали, сколько россиян за рубежом смогут проголосовать на выборах президента

    Москва, 11 октября. Порядка двух миллионов российских граждан, проживающих за границей, могут проголосовать на выборах президента России в марте будущего года. Об этом в среду заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    По его словам, по данным, предоставленным внешнеполитическим ведомством РФ, почти 2 млн граждан имеют право проголосовать, находясь за пределами России.

    Булаев подчеркнул, что это значительное количество граждан для избирательной системы.

    В ЦИК подсчитали, сколько россиян за рубежом смогут проголосовать на выборах президента

    Он также добавил, что для голосования россиян по всему миру к выборам главы российского государства будет создано несколько сотен избирательных участков.

    Напомним, как ранее сообщили в ЦИК, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания официально стартует с 7 по 17 декабря текущего года. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #цик #выборы-2018
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