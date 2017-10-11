В ЦИК подсчитали, сколько россиян за рубежом смогут проголосовать на выборах президента

В Избранное

Москва, 11 октября. Порядка двух миллионов российских граждан, проживающих за границей, могут проголосовать на выборах президента России в марте будущего года. Об этом в среду заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, по данным, предоставленным внешнеполитическим ведомством РФ, почти 2 млн граждан имеют право проголосовать, находясь за пределами России.

Булаев подчеркнул, что это значительное количество граждан для избирательной системы.

Он также добавил, что для голосования россиян по всему миру к выборам главы российского государства будет создано несколько сотен избирательных участков.

Напомним, как ранее сообщили в ЦИК, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания официально стартует с 7 по 17 декабря текущего года.