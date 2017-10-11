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Отделения не будет, просто поделят деньги: свобода Каталонии висит на волоске
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    Отделения не будет, просто поделят деньги: свобода Каталонии висит на волоске

    12:11  11 Октября 2017
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    Отделения не будет, просто поделят деньги: свобода Каталонии висит на волоске

    Правительство Испании не признает «Декларацию о независимости Каталонии», об этом заявила вице-премьер королевства Сорайя Саэнс де Сантамари. Это заявление последовало после того, как президент Каталонии Карлес Пучдемон во вторник объявил о формальном провозглашении независимости своей автономии, которое он, однако, снабдил формулировкой «отложенного» принятия.

    Так была ли объявлена независимость?

    1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, в котором был предложен выбор между выходом из состава Испании и дальнейшим пребыванием в королевстве. В голосовании участвовали лишь 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев (43,9%), но при этом 90,2% участников референдума высказались за предоставление независимости региону.

    Референдум проходил в условиях жесткого противодействия испанских властей — официальный Мадрид стянул в мятежную провинцию силы правопорядка со всей Испании. Это привело к многочисленным столкновениям с избирателями, которые пытались силой прорваться на участки для голосования, заблокированные правоохранителями.

    Обстановка в Каталонии оставалась непростой на протяжении всей прошлой недели. С понедельника по пятницу в провинции проходили многочисленные демонстрации и забастовки сторонников независимости, а на выходных ответный удар нанес уже Мадрид, проведя во многих городах автономии шествие «За единство».

    Отделения не будет, просто поделят деньги: свобода Каталонии висит на волоске

    Так или иначе, 10 октября Пучдемон подписал «Декларацию представителей Каталонии», в которой говорится, что регион становится «независимой республикой». Однако правовой статус данного документа оказался весьма неопределенным, так как в последующем выступлении в каталонском парламенте Пучдемон пообещал отложить решение о независимости «на несколько недель».

    Президент заявил, что благодаря референдуму власти региона получили мандат на провозглашение независимости Каталонии, что и было зафиксировано данной «Декларацией». По словам Пучдемона, процедура имплементации данного документа не может быть мгновенной: отсрочку необходимо использовать «для начала диалога и достижения соглашения с Мадридом, чтобы выполнить требования народа Каталонии».

    Расколотая Каталония

    Двойственная позиция Пучдемона в вопросе независимости имеет под собой фундаментальные политические причины. Как нетрудно понять из итогов референдума и последующих событий, идеи независимости Каталонии не пользуется полной поддержкой населения провинции. В настоящее время она связана с Испанией массой политических и экономических связей, которые неизбежно претерпят болезненную трансформацию в случае объявления о независимости. Причем это будет происходить даже в случае мирного варианта выхода Каталонии из состава Испании.

    Столь же неоднозначна и ситуация в каталонском парламенте. По информации испанских СМИ, подписанный президентом Каталонии документ не является официальным и необходим для удовлетворения партий, выступающих за отделение: левой CUP и объединения депутатов Junts pel Sí. В нынешнем созыве парламента эти партии контролируют 72 мандата из 135 (Junts pel Sí имеет в парламенте 62 депутата, а левые из CUP контролируют еще 10 кресел). Другие каталонские партии — социалисты, народная партия и объединения «Граждане» и «Народное единство» — находятся в оппозиции и, в целом, не поддерживают правящую коалицию в вопросе объявления независимости.

    Отделения не будет, просто поделят деньги: свобода Каталонии висит на волоске

    При этом даже в правящей коалиции есть несколько мнений о желаемой процедуре выхода. Левые депутаты из CUP, которые одной из своих задач видят объявление в Каталонии республики и уход от мадридской монархии, уже раскритиковали решение Пучдемона о приостановлении отделения Каталонии и заявили о прекращении своей работы в парламенте. Представитель партии Ким Арруфат заявила, что «Декларация о независимости» не имеет законной силы, так как она предварительно не была подписана депутатами.

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    В таких условиях правящая партия Junts pel Sí фактически остается в меньшинстве в непростой момент, когда для переговоров с Мадридом им необходимо максимальное единство каталонского парламента по вопросам независимости.

    Противодействие Мадрида

    Впрочем, как стало ясно на основе анализа событий прошедшей недели, изрядная доля нерешительности присутствует и в действиях испанских властей. Понимая, что любой силовой сценарий вызовет лишь мобилизацию сторонников независимости Каталонии, официальный Мадрид выбрал курс на создание максимального раскола в лагере «каталонских сепаратистов».

    Отделения не будет, просто поделят деньги: свобода Каталонии висит на волоске

    Сейчас Мадрид экстренно готовит ответ на решение Пучдемона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назначил экстренное заседание кабмина на 09:00 по местному времени. По его окончанию испанские власти озвучат «официальную» повестку, которая, скорее всего, будет однозначно настаивать на сохранении конституционного единства страны, а также выработают комплекс непубличных мер, которыми будут, как классическими «кнутом и пряником», принуждать Каталонию к сохранению пусть и формального, но единства с Испанией.

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    При этом, конечно же, все более вероятным является вариант «частичной независимости», при котором каталонские элиты смогут перераспределить в свою пользу налоговые и финансовые потоки внутри Испании, а также пусть и немного, но укрепить свой автономный политический статус внутри королевства. В силу чего конфликт можно будет институализировать, избежав в настоящий момент его неуправляемое скатывание в «горячую» фазу.

    Автор: Алексей Анпилогов
    #каталония #испания #рахой #пучдемон
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